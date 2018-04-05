Какое опущение! Защищаемся от птоза тканей лица

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Птоз (или опущение тканей лица, происходящее в связи с возрастным ослаблением каркаса кожи, усиленным действием силы гравитации) – один из самых неприятных признаков старения. Но и с ним можно бороться.Открытие ботулотоксина, казалось, совершило революцию в косметологии. Ведь с этих пор можно стало всего несколькими уколами разгладить даже самые глубокие морщины. Однако восторги первых лет скоро поутихли, ведь стало очевидно, что гладкое лицо – ещё не признак молодости, ведь, например, у людей с гиперактивной мимикой уже в юности имеются морщинки, тем не менее они от этого не выглядят пожилыми. Многое в нашем восприятии возраста зависит от качества кожи, а также от её деформаций, которые происходят с годами.Лучший способ борьбы с возрастными изменениями – профилактические меры, доступные абсолютно каждой женщине. Это правильное питание, физические упражнения, прогулки на свежем воздухе и позитивный взгляд на жизнь. Не секрет, что добродушные и весёлые люди не только лучше себя чувствуют, но и выглядят моложе своих унылых и угрюмых сверстников.Кроме того, нужно учитывать и то, что разные люди старятся неодинаково. Дело в типе старения, которых всего четыре (иногда выделяют и пятый – комбинированный). Каждому типу старения требуется свой подход для сохранения молодости.Мышечный. Его отличают хорошо развитая мимика и тонкая жировая прослойка над лицевыми мышцами. Таким людям стоит делать особый акцент на глубокое увлажнение кожи.Деформационный. Такое старение характерно для женщин с ярко выраженной жировой клетчаткой и жирной кожей лица. Для такого типа свойственно раннее появление глубоких морщин, брылей и второго подбородка. Лучшее антивозрастное средство в этом случае – снижение веса.Усталый. Он считается самым благоприятным для косметологического воздействия: если вечером лицо выглядит уставшим, то уже с утра оно снова свежее. Лучшая рекомендация для обладателей усталого типа лица – это здоровый полноценный сон, во время которого кожа будет восстанавливаться, а цвет лица улучшаться.Мелкоморщинистый. Он обусловлен нехваткой липидов в организме, так что чёткий овал лица у обладательниц данного типа сохраняется надолго. Помимо постоянного использования увлажняющего молочка и масел женщинам с мелкоморщинистым типом старения важно бросить курить, чтобы не иссушать кожу ещё сильнее.При своевременной профилактике птоза можно на долгое время забыть о хирургических методах коррекции. На самых ранних стадиях старения следует ежедневно делать гимнастику для укрепления мышечного каркаса, массаж для улучшения тонуса лицевых мышц, а ещё пользоваться косметикой с пометкой anti-age. Также необходимо не переедать, бросить курить и не злоупотреблять алкоголем, пить больше чистой воды, принимать витамины.При более выраженных признаках старения, а именно при появлении брылей и опущении уголков глаз и рта, рекомендуется прибегнуть к курсу физиотерапии, аппаратным и инъекционным методикам. На последней стадии старения, когда с глубокими бороздами и морщинами щадящими способами уже не справиться, следует рассмотреть хирургические способы омоложения., которая делается разными способами, способна устранить выраженные носогубные складки и брыли, улучшить овал лица и состояние шеи. Причём эта операция гарантирует заметный и стойкий результат.? зачастую лучшая альтернатива подтяжки лица. Так, например, эндо­скопически подтянув кожу лба, можно приподнять брови, тем самым внеш­не устранив псевдоизлишек кожи верх­них век. Если не учесть эту особенность и выполнить пластику век (блефаропластику), хмурое нависание бровей может только усилиться. Эндоскопическая подтяжка средней зоны лица позволяет устранить выраженные слёзные борозды и устранить впадины в центральной области. А вот скорректировать зону подбородка и шеи лучше не методом эндоскопического лифтинга, а с помощью классической подтяжки. Это эффективнее.– одна из наиболее популярных пластических операций, поскольку веки ? самая подвижная часть лица, и их износ с возрастом наиболее заметен. Чаще оперируют верхние, реже – нижние веки.. Цель операции ? подтянуть платизму (подкожную мышцу шеи) так, чтобы устранить лишнюю кожу и подкожные тяжи под подбородком. Платизмопластику обычно выполняют одномоментно с круговой подтяжкой.