Суставы и спина требуют внимания. Есть ли способы избавиться от боли?

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Сидячая работа, нагрузки в огороде или возрастные деформации в спине и суставах. Причины разные, но результаты одинаковые: боли. Можно ли избавиться от них?На вопросы читателей «АиФ» в ходе прямой линии отвечалУ меня сидячая работа, года три страдаю от ноющей боли в районе копчика. Как справиться?Маргарита, 45 лет, Липецкая обл.— Чаще всего такие боли связаны с напряжением мышц. Здесь требуется хорошая двигательная активность. В особенности помогают плаванье и утренняя гимнастика. Не помешает мышечный массаж. В любом случае необходимо пойти к врачу на осмотр. Если боль довольно стойкая, нужен курс обезболивающих противовоспалительных лекарств. Для начала попробуйте 3 раза в день в течение 2-3 недель крем на эту область — скажем, «Диклофенак», «Мелоксикам». Можно использовать и «Матарен плюс»: он обладает двойным обезболивающим эффектом, поскольку кроме мелоксикама содержит ещё и капсаицин, экстракт жгучего перца, который ускоряет всасывание мелоксикама и усиливает его действие. При этом оба компонента оказывают двойное воздействие на механизм боли и воспаления.Я старик, мучают боли в спине и пояснице. Использую гель, что в аптеке посоветовали, но мало помогает...Исаак Райгородский, 98 лет, Москва— Начинайте утро с разминки: аккуратно, не через боль, с кончиков пальцев до спины. Движения, вращения, лёгкие наклоны, размяться надо хорошенько. А потом уже не менее трёх раз в день используйте противовоспалительную мазь.Скоро начнётся дачный сезон. Как нашим мамам и бабушкам избежать травм спины? На рынке много препаратов, по каким критериям выбирать?Александра Харламова, Москва— Главный критерий — вопрос безопасности. Если требуется серьёзное лекарство для приёма внутрь, его назначает доктор, т. к. некоторые препараты вызывают осложнения со стороны сердца и желудка. Самостоятельно можно применять противовоспалительные мази.Очень важно, копаясь на грядках, избегать грубой статической нагрузки. Бабушкам на грядках надо работать сидя на стульчике, а не наклонившись. А перед выходом в огород обязательно стоит сделать хорошую разминку. Даже если нужно посуду мыть, важно не испытывать постоянного напряжения мышц спины.Страдаю артрозом голеностопного сустава, имею избыточный вес.Николай Иванов, Калининград— Эта болезнь развивается чаще всего вторично после травм. Лечение требуется комплексное. Если есть признаки воспаления, его нужно убрать, терапия будет либо системная, либо локальная. Препаратов сейчас предостаточно, включая кремы, которые я упомянул. Важно, чтобы ортопед подобрал хорошую защиту для сустава: специальную стельку. И обязательно худейте, ведь давление на сустав чрезвычайно усугубляет заболевание. Вот такое комплексное лечение я бы посоветовал.Последние 8 месяцев очень сильно болят ноги и стопы при ходьбе, отдаёт в спину. Может, защемление?Венера Карелина, 67 лет, Набережные ЧелныПроверьте прежде всего стопы. Ваши боли могут быть связаны с плоскостопием, когда формируется деформация плюсневых головок: это достаточно жгучие сильные боли. С этим надо идти к врачу-ортопеду. Для местной терапии попробуйте противовоспалительные кремы, тот же «Матарен плюс». Он содержит наиболее высокую концентрацию мелоксикама, поэтому уменьшение боли можно почувствовать уже через 30 минут. В целом он оказывает противоотёчное действие, улучшает местный кровоток. Наносите его на пятки 2-3 раза в день и посмотрите, каков будет эффект.Не даёт покоя остеохондроз позвоночника, шейного и крестцового отделов.Николай Васильевич, 77 лет, Чехов— В вашем случае комплексное лечение — основное. Крем противовоспалительный — дней 10, мягкие обезболивающие средства типа парацетамола или ибупрофена, а также массаж, гимнастика. Если же боль достаточно серьёзная, без раздумий обращайтесь к специалисту.