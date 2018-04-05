Самые опасные сочетания продуктов при приеме лекарств

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Медики не рекомендуют есть некоторые продукты во время приема лекарственных препаратов.Обычно, в инструкции к каждой таблетке написано, с какими другими лекарствами ее нельзя принимать одновременно. А вот о том, что при этом запрещено есть, практически ни один производитель не пишет.Единственное, что известно многим, так это запивание лекарственных препаратов исключительно водой, а не фруктовыми соками, газированными напитками, чаем или кофе.- колбаса и другие копченые продукты могут полностью нейтрализовать действие препарата.- под запретом сметана, молоко, творог и цитрусовые фрукты, так как они угнетают лекарство и снижают его эффективность.- если не хотите повысить артериальное давление, то не ешьте квашеную капусту, вяленое мясо, твердые сыры, йогурт, изюм и инжир.- вылечить анемию не получится, если пить железосодержащие препараты и при этом питаться сладкой выпечкой, молочными и кисломолочными продуктами, орехами, пить чай и кофе.- при употреблении клюквы и блюд, в составе которых есть эта ягода, а также приеме антикоагулянтов может начаться кровотечение.Стоит отметить, что определенные лекарства нужно принимать до или после еды, либо во время. Нужно учитывать данную рекомендацию обязательно, прочитав перед этим инструкцию или изучив рецепт от врача, прописавшего этот препарат.Чтобы избежать возможных осложнений, нужно тщательно изучить инструкцию к применению того или иного лекарства, а также посоветоваться с врачом относительно питания и питьевого режима во время лечения.