Девять продуктов для свежего запаха изо рта

Эксперты подсказали, как быстро освежить дыхание с помощью продуктов питания.Проблема несвежего дыхания стоит остро у многих людей. И дело даже не в том, что люди не уделяют достаточно времени чистке и уходу за зубами и ротовой полостью, а в наличии заболеваний органов пищеварения, употребления сильно ароматных продуктов, таких как лук и чеснок.Быстро освежить дыхание поможет жевательная резинка и об этом знают даже дети, потому как рекламу с разными жвачками крутят по ТВ круглые сутки. Но так ли полезно постоянно жевать, что способствует выделению желудочного сока? Практически любой врач будет категорически против жевания жвачек на голодный желудок.- предупреждает обезвоживание организма, которое обычно провоцирует появление неприятного аромата изо рта человека.- повышают количество слюны, за счет чего очищается ротовая полость и дыхание становится свежим.- практически все они обладают антибактериальным свойством, а также способны восстановить кислотно-щелочной рН баланс во рту.- способствуют выделению слюны и устраняют бактерии из ротовой полости.- витамин С, которого в этих фруктах много, эффективно устраняет бактерии изо рта.- обогащен флавоноидами, которые устраняют бактерии из ротовой полости, а потому неприятный запах исчезает- насыщает кишечник полезными бактериями, снижает уровень сероводорода и заживляет язвы во рту.- можно добавить ее в стакан кефира или же готовую кашу, она очищает кишечник от продуктов жизнедеятельности бактерий, поэтому неприятный запах изо рта будет устранен.- позволяет предупредить образование органических соединений во рту и пищеводе, за счет чего дыхание останется свежим.Примечательно, что почти все вышеперечисленные продукты, освежающие дыхание, всегда доступны.