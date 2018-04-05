Девять продуктов для свежего запаха изо рта
Проблема несвежего дыхания стоит остро у многих людей. И дело даже не в том, что люди не уделяют достаточно времени чистке и уходу за зубами и ротовой полостью, а в наличии заболеваний органов пищеварения, употребления сильно ароматных продуктов, таких как лук и чеснок.
Быстро освежить дыхание поможет жевательная резинка и об этом знают даже дети, потому как рекламу с разными жвачками крутят по ТВ круглые сутки. Но так ли полезно постоянно жевать, что способствует выделению желудочного сока? Практически любой врач будет категорически против жевания жвачек на голодный желудок.
Как быть, если жвачки нет под рукой, а аромат изо рта, мягко говоря, неважный?
Чистая вода без газа - предупреждает обезвоживание организма, которое обычно провоцирует появление неприятного аромата изо рта человека.
Свежие овощи - повышают количество слюны, за счет чего очищается ротовая полость и дыхание становится свежим.
Специи - практически все они обладают антибактериальным свойством, а также способны восстановить кислотно-щелочной рН баланс во рту.
Яблоки - способствуют выделению слюны и устраняют бактерии из ротовой полости.
Цитрусовые фрукты - витамин С, которого в этих фруктах много, эффективно устраняет бактерии изо рта.
Зеленый чай - обогащен флавоноидами, которые устраняют бактерии из ротовой полости, а потому неприятный запах исчезает
Натуральный йогурт - насыщает кишечник полезными бактериями, снижает уровень сероводорода и заживляет язвы во рту.
Клетчатка в чистом виде - можно добавить ее в стакан кефира или же готовую кашу, она очищает кишечник от продуктов жизнедеятельности бактерий, поэтому неприятный запах изо рта будет устранен.
Хлеб из цельнозерновой муки - позволяет предупредить образование органических соединений во рту и пищеводе, за счет чего дыхание останется свежим.
Примечательно, что почти все вышеперечисленные продукты, освежающие дыхание, всегда доступны.
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Добавил ignat в категорию Разное
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