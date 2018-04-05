Как живые вакцины активируют иммунитет?

Заболеваемость многими инфекциями существенно сократилась с открытием вакцин от них. Прививки «знакомят» организм с вероятной угрозой, обучая его эффективно уничтожать потенциального противника. При этом живые вакцины – те, в которых содержатся ослабленные возбудители заболеваний – работают лучше инактивированных, в которых патогены уже убиты. Почему так происходит, до сих пор не было известно, но ученым из крупнейшей клиники в Европе – расположенной в Берлине «Шарите» – удалось приоткрыть завесу тайны. Они обнаружили, что живые микробы проявляют метаболическую активность, выделяя различные молекулы, на которые и реагирует иммунная система.Один из видов таких молекул – это рибонуклеиновая кислота, РНК. Ее наличие означает, что патоген – живой. При попадании в организм такого патогена (при инфицировании или вакцинации) приводит к тому, что его РНК связывается с определенным иммунным рецептором – TLR8, после чего в иммунной системе начинается цепная реакция, которая в итоге приводит к выделению большого количества антител. Это происходит потому, что TLR8 активирует фолликулярные клетки иммунной системы, которые, в свою очередь, играют ключевую роль в функционировании клеток плазмы – «фабрик антител». У пациентов, которые были носителями гена-активатора TLR8, иммунная система после вакцинации от туберкулеза действовала эффективнее, эти люди были защищены от болезни лучше, таким образом, заключили исследователи, если вместе с вакцинами использовать вещества, усиливающие действие TLR8, это приведет к тому, что вакцины станут более качественными.