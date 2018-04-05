Комбинация двух препаратов поможет при раке легкого
При лечении немелкоклеточного рака легкого обычно используют лекарственные препараты, блокирующие работу рецептора эпидермального фактора роста (EGFR). Лекарства могут замедлить опухолевый рост, однако это происходит лишь в 10-15% случаев. Исследователи решили скомбинировать такие таргетные препараты с ингибиторами фактора некроза опухоли (TNF) – они заметили, что при подавлении работы рецептора эпидермального фактора роста концентрация фактора некроза опухоли увеличивается.
Авторы провели исследование на лабораторных животных – оказалось, что эффективность ингибиторов EGFR в сочетании с ингибиторами TNF существенно повышалась. Такая комбинация справлялась гораздо с большим количеством опухолей легкого.
В экспериментах на животных ученые использовали в качестве ингибитора TNF талидомид. Талидомид, седативное средство, известно своей тератогенностью – после того, как в 50-60х годах XX века его предложили использовать как средство от раннего токсикоза. У женщин, принимавших талидомид, рождались дети с врожденными уродствами. Лекарство было отозвано, однако спустя несколько лет вновь возвращено на рынок – сейчас его используют при лечении проказы, а также множественной миеломы.
Исследователи отмечают, что, несмотря на спорную репутацию талидомида, этот препарат будет тестироваться в комбинации с ингибиторами EGFR в ходе клинических испытаний. Авторы не исключают того, что сочетание лекарств будет применяться и при терапии глиобластом.
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Добавил Ivan в категорию Онкология
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