Комбинация двух препаратов поможет при раке легкого

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Терапия, в рамках которой используется комбинация двух используемых в клинической практике препаратов, показала свою эффективность при лечении рака легкого. Исследователи во главе с Амином Хабибом (Amyn Habib) показали, что эти лекарства способны справиться примерно с 85% опухолей, а кроме того вызывают меньше побочных эффектов, чем стандартная химиотерапия. Ожидается, что фаза 2 клинических исследований начнется в течение ближайшего года.При лечении немелкоклеточного рака легкого обычно используют лекарственные препараты, блокирующие работу рецептора эпидермального фактора роста (EGFR). Лекарства могут замедлить опухолевый рост, однако это происходит лишь в 10-15% случаев. Исследователи решили скомбинировать такие таргетные препараты с ингибиторами фактора некроза опухоли (TNF) – они заметили, что при подавлении работы рецептора эпидермального фактора роста концентрация фактора некроза опухоли увеличивается.Авторы провели исследование на лабораторных животных – оказалось, что эффективность ингибиторов EGFR в сочетании с ингибиторами TNF существенно повышалась. Такая комбинация справлялась гораздо с большим количеством опухолей легкого.В экспериментах на животных ученые использовали в качестве ингибитора TNF талидомид. Талидомид, седативное средство, известно своей тератогенностью – после того, как в 50-60х годах XX века его предложили использовать как средство от раннего токсикоза. У женщин, принимавших талидомид, рождались дети с врожденными уродствами. Лекарство было отозвано, однако спустя несколько лет вновь возвращено на рынок – сейчас его используют при лечении проказы, а также множественной миеломы.Исследователи отмечают, что, несмотря на спорную репутацию талидомида, этот препарат будет тестироваться в комбинации с ингибиторами EGFR в ходе клинических испытаний. Авторы не исключают того, что сочетание лекарств будет применяться и при терапии глиобластом.