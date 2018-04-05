Чем опасны коктейли для похудения?

На пути к стройной фигуре хороши далеко не все средства.Практически каждому человеку с лишним весом знакомые предлагали похудеть с помощью специальных чудо-коктейлей и диетических каш-супов быстрого приготовления, убеждая, что они совсем не вредят организму. Цена на них настолько высока, что невольно задумываешься – а стоят ли они того? Ответ на этот вопрос знают нутрициологи - специалисты по организации питания.провела разбор продукции для похудения по составу.Ещё пять лет назад сама Елена была дамой с довольно роскошными формами. Но взявшись за себя, девушка за четыре месяца избавилась от полутора десятков лишних килограмм и уже четыре года удерживает вес. Поэтому она не только теоретик, но и практик, который точно знает, что никаких чудо-средств для похудения не нужно, если есть желание быть стройной и красивой.«В самом начале своего пути к фигуре мечты я начала очень пристально изучать состав тех продуктов, которые я ем. Конечно, и продукция «сетевиков» не осталась без внимания», - говорит эксперт.Елена сделала заключение, что в основе этих коктейлей и прочей «похудательной продукции» лежит банальный дефицит калорий. Скинуть лишние килограммы на них можно. Но диетолог-нутрициолог уверена, что, убрав вредности из рациона, большинство людей и без всяких коктейлей уже начнёт худеть. Вместо коктейлей можно есть любую другую белковую пищу. При этом полностью исключать углеводы нельзя. Следствием станет нарушенный обмен веществ, молниеносный набор веса в дальнейшем, большой ущерб здоровью.«Никакой магии здесь нет, только физиология, худеем мы не от коктейлей, а от дефицита килокалорий, - отмечает она. - 20%-ный дефицит калорий и регулярная физическая активность вкупе не могут не дать результат».В народе бытует мнение, что подобная сетевая продукция вызывает привыкание и даже зависимость. Но Елена Бойко успокоила - компонентов, которые вызывают привыкание на физиологическом уровне, там нет. Но всё-таки их не рекомендуется употреблять беременным, а тем более давать детям, ведь в составе присутствуют гормоноподобные вещества, способные оказать негативное воздействие на эндокринную систему.Заявление о «витаминизированности» этих коктейлей, по мнению специалиста, тоже слишком преувеличено. Витамины и минералы в них присутствуют в ненатуральном, синтетическом виде, поэтому усваиваются далеко не полностью. А в порции коктейля их совсем немного, даже до четверти суточной нормы не дотягивает.«Это один из маркетинговых ходов, - объясняет Елена. - Употребляя обычные гречку, овсянку, яблоки, яйца, кефир и другие продукты, вы точно также получаете и витамины, и минералы. Если рацион разнообразен и сбалансирован, то с едой вы получите куда больше полезных веществ, чем из этих коктейлей».Согласно результатам исследования нутрициолога, основа таких коктейлей, как правило, обычный протеин (белок в виде порошка). К нему добавлено небольшое количество простых углеводов, ароматизаторы, стабилизаторы и, возможно, тот самый синтетический витаминно-минеральный комплекс, о котором упоминается выше.«При этом важно понимать, что основной ингредиент – соевый белок – имеет низкую биологическую ценность по сравнению с любым другим видом белка (яичным, молочным, сывороточным), – уточняет Елена. – У него неполноценный аминокислотный состав, он плохо усваивается и отличается низкой себестоимостью. Соя значительно уступает по своей биологической ценности белку из яиц, молочных продуктов, рыбы, мяса. И что интересно - соевая мука, которая и является основной коктейлей, широко применяется при вскармливании скота».Так почему же тогда стоимость коктейлей и порошков такая высокая? Если говорить о продукции, которая распространяется сетевиками, то в данном случае в стоимость входят большие затраты на рекламу и процент прибыли продавцам. При этом аналогичные продукты можно найти в любом магазине спортивного питания. В пересчёте на количество порций, выйдет в несколько раз дешевле.Каждый, кто ходит по магазинам, наверняка случайно попадал в отдел с «диетическими продуктами». Сейчас там небывалый ажиотаж - весна на дворе, всем срочно надо худеть. А упаковки быстрых каш, супов-пюре, борщей на прилавках пестрят надписями типа «Диетический», «Стройность», «Худеем за неделю». И разве важна цена вопроса, когда на носу – лето, пляжный сезон? Однако и здесь не стоит торопиться с покупкой. Елена Бойко тщательно изучила составы этих диетических быстроблюд, а потом отправилась в отдел с быстрорастворимой пищей.«Составы очень напомнили мне друг друга, - говорит эксперт. - К примеру, диетическая овсяная каша с черникой за 26 рублей имеет в составе овсяные хлопья, фруктозу, кукурузный сироп, растительное масло, молочный белок, соль, инулин, чернику, ароматизатор, мальтодекстрин, витамины. А в составе быстрорастворимой кашки за 18 рублей оказалось всего пять ингредиентов - овсяные хлопья, сахар, черника, соль, ароматизатор. Получилось, что состав обычной растворимой каши куда лучше, чем состав так называемой «каши для похудения».Однако польза быстрорастворимых каш и супов тоже весьма сомнительна. Вместо них Елена Бойко рекомендует взять обычный творог, горсть ягод (пусть даже замороженных) и пару ложек отрубей. Так получится ещё более сбалансированный и куда более натуральный продукт.Напоследок Елена призналась, что ради интереса она, конечно же, пробовала диетические коктейли и кашки. «Отвращения у меня они не вызвали, но привкус добавок, как в быстрорастворимых кашах/супах, в них отчётливо присутствует, - говорит специалист. - Я всё-таки отдаю предпочтение натуральным продуктам».