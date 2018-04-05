Лечат простуду, вызывая инсульт. Что за лекарства несут эту опасность?
Препаратов, которые призваны лечить от простуды, но на самом деле повышают вероятность куда более серьезной патологии, — инсульта — довольно много. Большую часть их несколько лет назад занесли в «черный список», но некоторые продолжают продавать без рецепта.
Это комплексные лекарства от простуды, которые содержат обычно не менее 2-3 компонентов. Один из них — фенилэфрин (ФЭ). Его всегда указывают в составе. Ещё одна наводка на такие препараты: в их названии часто используются частицы «колд» и «флю». В переводе с английского они обозначают простуду и грипп соответственно. Использование этих терминов неслучайно. Эти препараты пришли к нам из англо-саксонских стран в начале 1990-х годов, когда рухнул не только железный, но и фармацевтический «занавес». В СССР не были приняты подобные лекарства-коктейли. Кстати, многие из них содержали не только вещества, близкие по действию к адреналину (как ФЭ), но и наркотик кодеин. В Советском Союзе лекарства с подобными активными веществами выписывали исключительно по рецепту.
За такой фармлиберализм девяностых нам пришлось потом расплачиваться эпидемией «крокодилизма». По всей стране наркоманы стали «варить» из кодеина «крокодил»: самый мерзкий опиоидный наркотик из всех известных. Он гораздо опаснее героина. Люди от него совершенно реально «гнили» заживо: мясо отходило от костей в буквальном смысле слова. И только после нескольких лет борьбы с производителями лекарств с кодеином в 2012 году смогли запретить их продажу без рецепта.
Запретили, но не все
С препаратами от простуды, содержащими вещества подобные адреналину, история была другой. Сначала самыми популярными среди них были ФПА (фенилпропаноамин) и псевдоэфедрин: в инструкциях объяснялось, что эти компоненты добавляли в лекарства, чтобы «откупорить» нос при насморке. Параллельно они ещё работали как допинг, придавая энергии и драйва. В рекламе даже демонстрировали, что, принимая такие лекарства, не надо сидеть дома: можно работать, отдыхать, заниматься спортом.
И вот в 2000 году над ними разразилась гроза. Самая влиятельная в мире организация в сфере фармацевтики — FDA (Управление по продуктам и лекарствам США) — опубликовала данные, согласно которым, эти лекарства повышают риск геморрагического инсульта (кровоизлияние в мозг). Было проведено дополнительное исследование, и оказалось, что у здоровых людей 18-49 лет, принимающих препараты с ФПА при простуде, риск кровоизлияния возрастает на 23%.
Но это ещё цветочки. Препараты с ФПА ещё использовали при лечении ожирения, чтобы они «заводили» организм и помогали забыть о голоде. При этом их принимали подолгу, а риск инсультов от ФПА возрастал в 16 раз! К слову, в Россию такие лекарства тоже импортировали.
Тогда в США все препараты с ФПА запретили продавать без рецепта. Заодно под запрет попали и лекарства с псевдоэфедрином: из них тоже «варили» наркотики. В 2000 году многие страны, включая и Россию, взяли «под козырек» и поступили так же. Поскольку врачи такие лекарства почти не выписывают, они практически исчезли. Из всех препаратов с компонентами, действующими подобно адреналину, до наших дней дожили только лекарства с ФЭ.
Почему? Его считали менее опасным. Но практически все эффекты, из-за которых запретили ФПА и псевдоэфедрин, не чужды и ФЭ. Он тоже повышает давление, работает как допинг: вызывает возбудимость, бессонницу, нервозность, способен вызывать нарушения ритма сердца, а также задержку мочи и нарушение резкости зрения. Это всё указано в официальной инструкции. Были случаи, когда ФЭ вызывал и кровоизлияния в мозг. Просто у здоровых это было реже, чем после ФПА. А у гипертоников такие случаи хорошо известны. Из-за этих эффектов ФЭ запрещен при любой гипертонии. Но никто обращает на это внимание, ведь препараты с ним официально продаются без рецепта.
Врачебный выбор
Врач, понимающий все это, вряд ли будет назначать такое лекарство внутрь, если его можно просто закапать в нос. Кстати, большинство капель и спреев для лечения насморка содержат вещества, родственные по действию ФЭ, а в некоторых лекарствах есть и он сам.
Фармбизнес видит такие препараты несколько иначе. Когда они продаются без рецепта, то их хорошо покупают и они приносят приличный доход. Люди, не понимающие скрытых смыслов, приобретают их с удовольствием. Тем более что они действительно тонизируют и позволяют на время забыть о простуде. Но при этом не избавляют от её осложнений и повышают риск побочных эффектов. Нужны ли вам такие препараты?
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