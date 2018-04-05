Лечат простуду, вызывая инсульт. Что за лекарства несут эту опасность?

В России можно купить целый ряд лекарств от простуды, которые способны спровоцировать инсульт. Причем эти препараты весьма популярны. Что это за лекарства?Препаратов, которые призваны лечить от простуды, но на самом деле повышают вероятность куда более серьезной патологии, — инсульта — довольно много. Большую часть их несколько лет назад занесли в «черный список», но некоторые продолжают продавать без рецепта.Это комплексные лекарства от простуды, которые содержат обычно не менее 2-3 компонентов. Один из них — фенилэфрин (ФЭ). Его всегда указывают в составе. Ещё одна наводка на такие препараты: в их названии часто используются частицы «колд» и «флю». В переводе с английского они обозначают простуду и грипп соответственно. Использование этих терминов неслучайно. Эти препараты пришли к нам из англо-саксонских стран в начале 1990-х годов, когда рухнул не только железный, но и фармацевтический «занавес». В СССР не были приняты подобные лекарства-коктейли. Кстати, многие из них содержали не только вещества, близкие по действию к адреналину (как ФЭ), но и наркотик кодеин. В Советском Союзе лекарства с подобными активными веществами выписывали исключительно по рецепту.За такой фармлиберализм девяностых нам пришлось потом расплачиваться эпидемией «крокодилизма». По всей стране наркоманы стали «варить» из кодеина «крокодил»: самый мерзкий опиоидный наркотик из всех известных. Он гораздо опаснее героина. Люди от него совершенно реально «гнили» заживо: мясо отходило от костей в буквальном смысле слова. И только после нескольких лет борьбы с производителями лекарств с кодеином в 2012 году смогли запретить их продажу без рецепта.С препаратами от простуды, содержащими вещества подобные адреналину, история была другой. Сначала самыми популярными среди них были ФПА (фенилпропаноамин) и псевдоэфедрин: в инструкциях объяснялось, что эти компоненты добавляли в лекарства, чтобы «откупорить» нос при насморке. Параллельно они ещё работали как допинг, придавая энергии и драйва. В рекламе даже демонстрировали, что, принимая такие лекарства, не надо сидеть дома: можно работать, отдыхать, заниматься спортом.И вот в 2000 году над ними разразилась гроза. Самая влиятельная в мире организация в сфере фармацевтики — FDA (Управление по продуктам и лекарствам США) — опубликовала данные, согласно которым, эти лекарства повышают риск геморрагического инсульта (кровоизлияние в мозг). Было проведено дополнительное исследование, и оказалось, что у здоровых людей 18-49 лет, принимающих препараты с ФПА при простуде, риск кровоизлияния возрастает на 23%.Но это ещё цветочки. Препараты с ФПА ещё использовали при лечении ожирения, чтобы они «заводили» организм и помогали забыть о голоде. При этом их принимали подолгу, а риск инсультов от ФПА возрастал в 16 раз! К слову, в Россию такие лекарства тоже импортировали.Тогда в США все препараты с ФПА запретили продавать без рецепта. Заодно под запрет попали и лекарства с псевдоэфедрином: из них тоже «варили» наркотики. В 2000 году многие страны, включая и Россию, взяли «под козырек» и поступили так же. Поскольку врачи такие лекарства почти не выписывают, они практически исчезли. Из всех препаратов с компонентами, действующими подобно адреналину, до наших дней дожили только лекарства с ФЭ.Почему? Его считали менее опасным. Но практически все эффекты, из-за которых запретили ФПА и псевдоэфедрин, не чужды и ФЭ. Он тоже повышает давление, работает как допинг: вызывает возбудимость, бессонницу, нервозность, способен вызывать нарушения ритма сердца, а также задержку мочи и нарушение резкости зрения. Это всё указано в официальной инструкции. Были случаи, когда ФЭ вызывал и кровоизлияния в мозг. Просто у здоровых это было реже, чем после ФПА. А у гипертоников такие случаи хорошо известны. Из-за этих эффектов ФЭ запрещен при любой гипертонии. Но никто обращает на это внимание, ведь препараты с ним официально продаются без рецепта.Врач, понимающий все это, вряд ли будет назначать такое лекарство внутрь, если его можно просто закапать в нос. Кстати, большинство капель и спреев для лечения насморка содержат вещества, родственные по действию ФЭ, а в некоторых лекарствах есть и он сам.Фармбизнес видит такие препараты несколько иначе. Когда они продаются без рецепта, то их хорошо покупают и они приносят приличный доход. Люди, не понимающие скрытых смыслов, приобретают их с удовольствием. Тем более что они действительно тонизируют и позволяют на время забыть о простуде. Но при этом не избавляют от её осложнений и повышают риск побочных эффектов. Нужны ли вам такие препараты?