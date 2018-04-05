Потеря накоплений повышает риск смерти

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Потеря всех накоплений в среднем возрасте увеличивает риск преждевременной смерти на 50%. Хотя деньги не могут купить счастье, исследование показало, что они покупают здоровье.Американские исследователи из Northwestern University выяснили, что потерявшие не менее 75% своих накоплений в среднем или старшем возрасте люди на 50% чаще умирают в следующие 20 лет. По мнению исследователей, эмоциональная боль от финансовых потерь оказывает негативное влияние на физическое и психическое здоровье в долгосрочной перспективе. При этом наблюдения показали, что более 25% американцев столкнулись с финансовым шоком в течение 20 лет, пока продолжались наблюдения. Это первое исследование, которое касалось последствий финансовых потерь в долгосрочной перспективе для здоровья человека.Авторы исследования также наблюдали за группой людей с низким достатком, которым не удалось собрать никаких существенных запасов, и в связи с этим их здоровья считалось уязвимым. Оказалось, что в этой группе риск преждевременной смерти в следующие 20 лет увеличился на 67%. Другими словами, наличие и потеря накоплений так же отрицательно влияет на продолжительность жизни, как и полное их отсутствие. В целом, в исследовании приняли участие 8 000 человек.Ранее та же самая группа ученых доказала, что финансовый стресс, который наблюдается в периоды экономических кризисов и рецессий, вызывает краткосрочные депрессии, повышенное артериальное давление и другие характерные для плохого здоровья симптомы. И вот теперь удалось выяснить, что потеря накоплений способствует длительным негативным последствиям для здоровья.Следовательно, при осмотрах врачи должны осторожно интересоваться финансовыми обстоятельствами своих пациентов, если есть подозрения о риске каких-либо хронических нарушений.