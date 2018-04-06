Офтальмологи рассказали, как избавиться от сухости глаз

Эти простые советы помогут сохранить зрение.Причиной проблем со зрением может стать длительное время, проведенное за компьютером или в мобильном телефоне. Ведущими британскими глазными хирургами даны рекомендации, как сберечь глаза.Слизистая глаз высыхает, когда человек находится за компьютером, потому как моргание происходит реже. В обычной обстановке он моргает через каждые 3 секунды, а за экраном монитора это происходит через каждые 12 секунд.Самый простой вариант отвлечься от монитора, пообщаться с друзьями и коллегами не через электронную почту или соцсети, а по телефону или, что еще лучше, с глазу на глаз.Суши в рационеК причине сухости глаз относят т.н. западную диету, в которой большая часть продуктов вредны из-за высокой степени переработки. Организм же нуждается в жирных кислотах омега-3 и омега-6, не производимые им. По этой причине в рационе в обязательном порядке должны быть подсолнечное масло и рыба (тунец, лосось, макрель).Прогулки в перерывУберечь глаза можно, если хоть на некоторое время отвлекаться от монитора и изменять освещение. В общем, в обеденный перерыв следует отправиться хотя бы на 10 минут на прогулку. Польза двойная: свежий воздух и более высокий уровень освещения.Глазные каплиДля минимизации сухости глаз врачи рекомендуют использовать глазные капли. Особенно это касается тех, кто носит контактные линзы.