Каждый лишний час работы серьезно вредит здоровью

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Сверхурочная работа серьезно вредит здоровью, более того, она негативно отражается на качестве работы. Об этом говорится в ряде новых исследований, опубликованных в течение последних месяцев.В рамках исследования, опубликованного в American Journal of Industrial Medicine, ученые проанализировали данные о 8300 работниках в Корее и пришли к выводу, что у тех, кто работает от 61 до 70 часов в неделю, риск ишемической болезни сердца (ИБС) возрастает на 42% (по сравнению с людьми, работающими положенные 40 часов в неделю), а при 71-80 рабочих часах в неделю – на 63%.В другой научной работе, опубликованной в журнале The Lancet, показано, что у сотрудников, которые часто работают дольше положенных часов, повышен риск инсульта по сравнению с теми, чей рабочий день имеет стандартную длительность.В этом крупном исследовании, проведенном сотрудниками University College London, было показано, что при рабочей неделе в 55 часов риск инсульта выше на 33%, чем при работе 35-40 часов в неделю. Также был зафиксирован рост риска ишемической болезни сердца на 13%.Исследования показали еще одну любопытную закономерность: увеличение количества рабочих часов не может привести к увеличению продуктивности – наоборот, такой режим снижает эффективность работы. Авторы приводят пример Германии, страны с самой мощной экономикой Европы, подчеркивая, что рабочая неделя среднего работника там длится 36,5 часов.Исследование, проведенное специалистами из Корнелльского университета, показало, что примерно 10% людей, работающих 50-60 часов в неделю, имеют конфликты в семье. Этот показатель подскакивает до 30% для работающих более 60 часов в неделю. С увеличением рабочей нагрузки растет и количество разводов. Домашние неурядицы усугубляют психические проблемы и злоупотребление алкоголем.