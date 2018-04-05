Популярный миф развенчан: на самом деле курение полнит, а не наоборот

Многим курильщикам кажется, что если они бросят курить, то сразу же поправятся. На самом же деле все как раз наоборот: новое исследование с участием 5000 людей показало, что курильщики ежедневно в среднем употребляют на 200 калорий больше, чем некурящие. Таким образом, ежедневное курение на самом деле увеличивает вероятность прибавки лишнего веса, если сравнивать с некурящими.Хотя сигареты несколько подавляют аппетит, они вовсе не являются хорошим способом похудения, как показало исследование. Курильщики едят меньше, но налегают на нездоровую пищу, употребляя дополнительно 0,23 калории на каждый грамм еды. Возможно, это связано с тем, что курильщики в принципе не очень внимательно относятся к собственному здоровью, если уж они не отказываются от вредной привычки. Следовательно, они меньше уделяют внимания тому, что лежит в их тарелке. Предыдущие исследования уже доказывали, что курильщики реже едят фрукты и овощи.И вот теперь ученые из Йельского университета и Fairfield University в Коннектикуте сопоставили калорийность питания курильщиков и некурящих. Оказалось, что в диете курильщиков больше продуктов с высокой энергетической плотностью. Другими словами, они употребляют меньшее количество пищи, которое содержит больше калорий. Некурящие употребляет большие объёмы продуктов, содержащие меньше калорий.