Жертвы диабета напрасно не посещают стоматологов

Несмотря на то, что диабет существенно увеличивает вероятность развития болезней периодонта, пациенты-диабетики посещают стоматологов реже тех, у кого диабета нет.К такому выводу пришли американские ученые из Университета Восточной Каролины. Новое исследование американских ученых показывает, что жители страны стали реже посещать стоматологов вне зависимости от того, столкнулись они с диабетом или нет. При этом диабетики совершают визиты в стоматологические клиники даже реже тех, у кого этого метаболического расстройства не имеется, несмотря на то, что между диабетом и болезнями полости рта существует взаимная прямая связь.Многочисленные исследования доказывали, что жертвы диабета имеют повышенный риск развития болезней периодонта или хронических воспалений в деснах и окружающих тканях, а также костях. Что же касается самих болезней периодонта, то они негативно влияют на контроль уровня сахара в крови, а это ухудшает течение диабета.Многие эндокринологи даже называют заболевания периодонта шестым наиболее распространенным осложнением диабета после таких расстройств, как болезни почек, повреждение сетчатки, заболевания сердца и диабетическая нейропатия.Именно поэтому диабетикам нужно посещать стоматологов чаще людей, не страдающих от диабета, поскольку подобные визиты дают возможность предотвращения, ранней диагностики и лечения болезней периодонта. А это, в свою очередь, позволяет лучше контролировать уровень сахара в крови и снижать риск осложнений.Исследование показало, что люди с диабетом реже остальных посещают стоматологов. При этом чуть чаще это делают пациенты с диабетом, а еще чаще те, у кого диабета нет. Возможно, что диабетики просто не знают о влиянии своей болезни на здоровье полости рта, как подчеркивают ученые.