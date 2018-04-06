Эта ягода способна заменить антибиотики

О целебных свойствах этой ягоды многие ничего не знают.Ученые из США провели несколько исследований, главным подопытным в которых выступала клюква.Исследователи и ранее знали о полезных и даже целебных свойствах красной ягоды, но решили в очередной раз подтвердить эту информацию.Как оказалось, помимо известных свойств клюквы, американские ученые обнаружили еще одно - вещества, входящие в ее состав, воздействуют на организм человека, как антибиотики.- это натуральность и абсолютная безвредность для здоровья.- витамины группы В, С, К, и РР;- железо, йод, калий, кальций, магний, марганец, медь, фосфор, цинк;- кверцитин, обеспечивающий надежную защиту против рака груди;- антиоксидантные вещества.Чтобы проверить, действительно ли ягода способна заменить антибиотики, ученые попросили добровольцев исследования пить свежий клюквенный сок или морс, а также есть ягоды, перетертые с сахаром либо медом.Перед началом эксперимента каждый из участников прошел обследование полости рта у стоматолога, а через несколько недель врач снова провел осмотр добровольцев, выявив, что состояние зубов и десен несколько изменилось.Как оказалось, клюква эффективно очищает зубы и ротовую полость от бактерий, которые обычно провоцируют развитие кариеса. Плюс ко всему, ягода снижает уровень воспаления десен и воздействует на них, как заживляющее средство.- исчезновению неприятного запаха изо рта, что говорит об истреблении бактерий;- десна перестали кровоточить;- зубная эмаль посветлела;- больные зубы перестали болеть.В результате этого исследования американские ученые пришли к выводу, что клюкву можно назвать достойной альтернативой антибиотикам.