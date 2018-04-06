Ученые ответили, какие люди лучше пахнут

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Если у вас есть серьезный лишний вес, то лучше начните его сбрасывать.Научные исследования подтвердили: худощавые люди пахнут лучше «тяжеловесов».Обладатели лишних килограммов чаще людей с нормальным весом страдают галитозом – дурным запахом изо рта.Существование такой закономерности подтвердила работа ученых из Тель-Авивского университета. В их исследовании принимали участие 88 человек, стройных и тучных. Наблюдение за ними показало, что лишний вес и несвежее дыхание напрямую связаны друг с другом.«Возможно, в связи с тем, что жирные и высокоуглеводные продукты, которые часто употребляются полными людьми, вызывают сухость слизистой»,- предположили авторы проекта.По данным МедикФорума, в других исследованиях также подтверждался тот факт, что тучность заставляет тело человека источать не самые приятные запахи. В частности, этому способствуют лишние складки кожи у людей с ожирением – под ними интенсивнее скапливаются пот и бактерии.Также одной из причин телесного запаха у тучных людей исследователи называют скопление в их организме таких газов, как водород и метан. «Количество этих газов в организме связано с увеличением жира.При большом избыточным весе эти газы выделяются в том числе и через дыхание», - утверждают специалисты. Кроме того, при ожирении в желудочно-кишечном тракте аккумулируется гораздо больше микробов, чем у людей без лишнего веса.Неприятный запах, исходящий от тела или изо рта в этом случае, является непосредственным итогом бактериальной активности, в ходе которой образуются в том числе и отходы.