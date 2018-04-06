Туберкулез почек: симптомы и лечение
Как правило, почки при туберкулезе поражаются вторично. Такое заболевание выявляется примерно у сорока процентов людей, имеющих длительно протекающий туберкулез легких или костей. При этом в большинстве случаев этот патологический процесс имеет односторонний характер. При двустороннем развитии инфекции прогноз крайне неблагоприятный. Стоит заметить, что данное заболевание нередко приводит к распространению инфекционной флоры на органы, относящиеся к репродуктивной системе.
Как мы уже сказали, туберкулез почек вызывается микобактериями туберкулеза. Такие микроорганизмы были открыты двадцать четвертого марта тысяча восемьсот восемьдесят второго года. В связи с этим Всемирная организации здравоохранения объявила двадцать четвертого марта днем борьбы с туберкулезом. Микобактерии имеют палочковидную форму, не способны к активным движениям и образованию спор. Вне человеческого организма данные бактерии имеют крайнюю степень устойчивости. Другими словами, они могут длительное время сохраняться на окружающих предметах, а в воде — до пяти месяцев. Однако воздействие ультрафиолетовых лучей приводит к гибели микобактерий туберкулеза в течение нескольких минут. Аналогично действуют и высокие температуры.
Почки вовлекаются в патологический процесс при наличии в организме легочного или костного туберкулеза. В среднем с момента поражения легких и костей до того момента, как инфекция распространилась в почечную область, может проходить от трех до десяти лет. В данном случае свою роль играет гематогенный путь, который подразумевает под собой распространение инфекционной флоры с током крови. Первоначально микобактерии туберкулеза внедряются в корковый слой с образованием в нем мельчайших патологических очагов. Если иммунной системе удается справиться, то такие очаги могут самостоятельно и бесследно регрессировать. Однако при снижении уровня иммунитета бактерии проникают в мозговой слой с формированием в нем различных изменений.
В классификацию туберкулеза почек включены несколько его вариантов: туберкулез почечной паренхимы, туберкулезный папиллит, кавернозный вариант, фиброзно-кавернозный вариант и омелотворение. При туберкулезе почечной паренхимы корковый и медуллярный слои подвергаются образованию большого количества очагов. Туберкулезный папиллит устанавливается в том случае, если в патологический процесс вовлеклись почечные сосочки. При кавернозном варианте деструктивные очаги сливаются между собой с последующим образованием капсулы. Фиброзно-кавернозный вариант характеризуется заращением почечных чашечек и возникновением в них полостей, имеющих гнойно-деструктивную природу. Омелотворение — это процесс, при котором в данном органе формируются ограниченные очаги, содержащие в себе соли кальция.
Симптомы туберкулеза почек
Симптомы при данном заболевании не является строго специфичными. Другими словами, на их основании можно заподозрить многие другие патологии. На первых порах своего развития этот патологический процесс приводит к ухудшению общего состояния больного человека. Отмечается наличие таких жалоб, как повышенная слабость и быстрая утомляемость, периодическое повышение температуры тела до субфебрильных значений, а также медленно прогрессирующее снижение массы тела.
По мере того, как в почечных структурах формируются деструктивные изменения, пациент начинает обращать внимание на выделение с мочой достаточно большого количества крови. В некоторых случаях совместно с кровью может выходить гной. Это свидетельствует о присоединении вторичного инфекционного процесса.
В том случае, если эта патология начинает сопровождаться образованием кавернозных полостей, появляются такие симптомы, как боль в пояснице и еще большее нарастание общей интоксикации. В подавляющем большинстве случаев болевой синдром имеет умеренный и ноющий характер. Однако иногда он может становиться резким и колющим. За счет прогрессирующих структурных нарушений нередко затрудняется отток мочи. Этот момент создает благоприятные условия для возникновения хронической почечной недостаточности.
Нередко инфекционная флора распространяется на область мочевого пузыря. В этом случае клиническая картина начинает сопровождаться дизурическими симптомами. К ним относятся частые и болезненные позывы к мочеиспусканию, а также необходимость прикладывать усилия при данном процессе. Помимо этого, болевой синдром начинает определяться в проекции мочевого пузыря.
Диагностика инфекции
Первоначально такая инфекция диагностируется на основании сбора анамнеза. Если у человека имеется туберкулез легких или костей, это является поводом заподозрить распространение микобактерий на мочевыделительную систему. В обязательном порядке проводятся общий анализ мочи, а также его бактериологическое исследование или ПЦР-диагностика. Кроме этого, информативным является иммуноферментный анализ. Для оценки состояния почечных структур используются различные рентгенологические методы.
Лечение и профилактика туберкулеза почек
Почки при туберкулезе лечатся так же, как и другие органы. Пациенту назначается специфическая химиотерапия, которая может дополняться ангиопротекторами и нестероидными противовоспалительными средствами. При выраженных деструктивных изменениях нередко требуется проведение хирургического вмешательства.
Единственным методом профилактики является своевременное лечение имеющегося туберкулеза легких или костей.
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