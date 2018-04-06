Туберкулез почек: симптомы и лечение

Туберкулез почек — это инфекционное заболевание, в основе развития которого лежит воздействие на организм микобактерий туберкулеза. Такой патологический процесс приводит к поражению различных почечных структур, вызывая в них множество нарушений. При своевременной диагностике данная патология имеет благоприятный прогноз. Однако в случае отсутствия необходимого лечения она может стать причиной хронической почечной недостаточности и других осложнений.Как правило, почки при туберкулезе поражаются вторично. Такое заболевание выявляется примерно у сорока процентов людей, имеющих длительно протекающий туберкулез легких или костей. При этом в большинстве случаев этот патологический процесс имеет односторонний характер. При двустороннем развитии инфекции прогноз крайне неблагоприятный. Стоит заметить, что данное заболевание нередко приводит к распространению инфекционной флоры на органы, относящиеся к репродуктивной системе.Как мы уже сказали, туберкулез почек вызывается микобактериями туберкулеза. Такие микроорганизмы были открыты двадцать четвертого марта тысяча восемьсот восемьдесят второго года. В связи с этим Всемирная организации здравоохранения объявила двадцать четвертого марта днем борьбы с туберкулезом. Микобактерии имеют палочковидную форму, не способны к активным движениям и образованию спор. Вне человеческого организма данные бактерии имеют крайнюю степень устойчивости. Другими словами, они могут длительное время сохраняться на окружающих предметах, а в воде — до пяти месяцев. Однако воздействие ультрафиолетовых лучей приводит к гибели микобактерий туберкулеза в течение нескольких минут. Аналогично действуют и высокие температуры.Почки вовлекаются в патологический процесс при наличии в организме легочного или костного туберкулеза. В среднем с момента поражения легких и костей до того момента, как инфекция распространилась в почечную область, может проходить от трех до десяти лет. В данном случае свою роль играет гематогенный путь, который подразумевает под собой распространение инфекционной флоры с током крови. Первоначально микобактерии туберкулеза внедряются в корковый слой с образованием в нем мельчайших патологических очагов. Если иммунной системе удается справиться, то такие очаги могут самостоятельно и бесследно регрессировать. Однако при снижении уровня иммунитета бактерии проникают в мозговой слой с формированием в нем различных изменений.В классификацию туберкулеза почек включены несколько его вариантов: туберкулез почечной паренхимы, туберкулезный папиллит, кавернозный вариант, фиброзно-кавернозный вариант и омелотворение. При туберкулезе почечной паренхимы корковый и медуллярный слои подвергаются образованию большого количества очагов. Туберкулезный папиллит устанавливается в том случае, если в патологический процесс вовлеклись почечные сосочки. При кавернозном варианте деструктивные очаги сливаются между собой с последующим образованием капсулы. Фиброзно-кавернозный вариант характеризуется заращением почечных чашечек и возникновением в них полостей, имеющих гнойно-деструктивную природу. Омелотворение — это процесс, при котором в данном органе формируются ограниченные очаги, содержащие в себе соли кальция.Симптомы при данном заболевании не является строго специфичными. Другими словами, на их основании можно заподозрить многие другие патологии. На первых порах своего развития этот патологический процесс приводит к ухудшению общего состояния больного человека. Отмечается наличие таких жалоб, как повышенная слабость и быстрая утомляемость, периодическое повышение температуры тела до субфебрильных значений, а также медленно прогрессирующее снижение массы тела.По мере того, как в почечных структурах формируются деструктивные изменения, пациент начинает обращать внимание на выделение с мочой достаточно большого количества крови. В некоторых случаях совместно с кровью может выходить гной. Это свидетельствует о присоединении вторичного инфекционного процесса.В том случае, если эта патология начинает сопровождаться образованием кавернозных полостей, появляются такие симптомы, как боль в пояснице и еще большее нарастание общей интоксикации. В подавляющем большинстве случаев болевой синдром имеет умеренный и ноющий характер. Однако иногда он может становиться резким и колющим. За счет прогрессирующих структурных нарушений нередко затрудняется отток мочи. Этот момент создает благоприятные условия для возникновения хронической почечной недостаточности.Нередко инфекционная флора распространяется на область мочевого пузыря. В этом случае клиническая картина начинает сопровождаться дизурическими симптомами. К ним относятся частые и болезненные позывы к мочеиспусканию, а также необходимость прикладывать усилия при данном процессе. Помимо этого, болевой синдром начинает определяться в проекции мочевого пузыря.Первоначально такая инфекция диагностируется на основании сбора анамнеза. Если у человека имеется туберкулез легких или костей, это является поводом заподозрить распространение микобактерий на мочевыделительную систему. В обязательном порядке проводятся общий анализ мочи, а также его бактериологическое исследование или ПЦР-диагностика. Кроме этого, информативным является иммуноферментный анализ. Для оценки состояния почечных структур используются различные рентгенологические методы.Почки при туберкулезе лечатся так же, как и другие органы. Пациенту назначается специфическая химиотерапия, которая может дополняться ангиопротекторами и нестероидными противовоспалительными средствами. При выраженных деструктивных изменениях нередко требуется проведение хирургического вмешательства.Единственным методом профилактики является своевременное лечение имеющегося туберкулеза легких или костей.