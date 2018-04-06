Причины и профилактика геморроя



При криодеструкции узел обрабатывается жидким азотом, и в результате обморожения он отмирает. Минус этого метода заключается в том, что отсутствует четкая граница поврежденной ткани.



Инфракрасная коагуляция: под воздействием тепла происходит коагуляция тканей. В итоге к узлу перестает поступать питание, и со временем он отпадает.



Согласно статистике, около семидесяти процентов людей хотя бы раз в жизни страдали геморроидальной болезнью. Причем не всегда появление крови может свидетельствовать о геморрое. Этот признак характерен и для других заболеваний, в том числе, опухоли прямой кишки. Запущенный геморрой может привести к различным осложнениям и даже к развитию онкологического заболевания.Примерно на седьмой-восьмой неделе эмбрионального развития у плода происходит закладывание кавернозных тел — маленьких пристеночных образований в нижней части прямой кишки. Кавернозные тела играют важную роль в жизни человека и дополняют работу анального сфинктера.В случае патологии кавернозные тела наполняются кровью и увеличиваются в размерах. При этом может появляться кровь, зуд, ощущаться небольшой дискомфорт в заднем проходе. Если таковые симптомы присутствуют, можно говорить о развитии геморроя первой степени.В дальнейшем, если лечение геморроя отсутствует, геморроидальный узел разрастается, и говорят о второй степени заболевания. На этом этапе характерно выпадение геморроидальных узлов во время дефекации. Хотя после опорожнения кишечника узлы вправляются сами собой.На третьей стадии заболевания узлы уже не вправляются сами, больной вынужден вправлять их самостоятельно, что доставляет ему много мучений.Четвертая стадия характеризуется выпадением узлов наружу, вправить которые уже не представляется возможным.В зависимости от того, какое кавернозное тело воспалилось, геморрой может быть внутренним или наружным. При внутреннем геморрое воспаляется верхнее кавернозное тело. Наружный геморрой проявляется воспалением нижнего кавернозного тела и наличием подкожных узелочков. Данный вид заболевания может возникать при сильных физических нагрузках и часто встречается у спортсменов.Существует множество факторов, оказывающих влияние на появление геморроидальной болезни, причем о некоторых из них можно даже не догадываться.Зачастую геморрой развивается ввиду сидячего образа жизни. Более подвержены этому заболеванию люди, чья профессия подразумевает длительное пребывание в сидячем положении: водители, компьютерщики и т. д.Большое влияние на появление геморроя оказывает наследственная предрасположенность. Так, если родители страдали геморроем, то можно с некоторой долей вероятности говорить о том, что ребенок тоже унаследует это заболевание.Кроме того, спровоцировать геморрой могут беременность и роды. В таких ситуациях врачи стараются не прибегать к оперативному вмешательству, а пытаются бороться с заболеванием консервативно.Также стоит отметить, что высокая гибкость суставов повышает вероятность возникновения геморроя, а также варикозного расширения вен, грыж, плоскостопия. Это врожденное состояние, поэтому устранить такое явление невозможно.Поможет выявить повышенную гибкость суставов следующий тест. Для этого нужно согнуть руку в локтевом и лучезапястном суставе и попытаться достать большим пальцем до предплечья. При этом можно слегка помогать себе второй рукой. Если удалось это седлать, скорее всего, имеет место гипермобильность суставов.Привести к появлению геморроидальной болезни могут частые запоры, нарушения стула. Даже применение антибиотиков, приведших к диарее, может спровоцировать симптомы геморроя. Увеличивает вероятность возникновения заболевания неправильное питание, избыточное количество в рационе жирной пищи, а также употребление спиртных напитков.Сразу стоит сказать, что практиковать лечение геморроя в домашних условиях не нужно, ведь нередко его симптоматику могут вызвать другие заболевания. Так, начинающаяся патология печени часто проявляется в виде геморроя. Также геморрой может маскировать какие-либо болезни, в том числе, онкологические. Только врач сможет поставить правильный диагноз и назначить подходящее лечение.Обращаться к врачу нужно сразу при появлении крови из анального отверстия, чувстве дискомфорта, ощущении инородного тела в аноректальной области. Эти симптомы характерны для первой стадии геморроя, когда устранить заболевание можно консервативно, не прибегая к операции. Для этого могут назначаться препараты, в том числе, улучшающие отток крови из нижних конечностей и таза.На четвертой заключительной стадии заболевания, как правило, проводятся операции по удалению геморроидальных узлов. В этом случае перевязываются и иссекаются питающие ножки узла. Образовавшиеся после операции раны в анальном отверстии заживают в течение полутора-двух месяцев. Для снижения болезненности при опорожнении кишечника врачом назначается применение масляных клизм.Однако наряду с открытыми операциями в настоящее время существуют также и малоинвазивные процедуры для лечения заболевания. Например, криодеструкция, инфракрасная коагуляция.Кроме того, при лечении геморроя иногда вводят в узел склерозирующее вещество, которое останавливает его рост. В дальнейшем узел отторгается.Кстати, более двух тысяч лет назад Гиппократ и Авл Корнелий Цельс пришли к выводу, что бороться с геморроидальными узлами можно, если перевязать их. Для этого использовались конские волосы, грубые нити и жилы животных. И именно Гиппократу принадлежит первое описание процедуры лигирования геморроидальных узлов.В пятьдесят четвертом году прошлого столетия был изобретен механический прибор для лечения геморроя — лигатор, который чуть позднее был усовершенствован. С его помощью на основание геморроидального узла надеваются маленькие латексные колечки. Спустя некоторое время узел атрофируется. Образовавшаяся на этом месте ранка заживает буквально за неделю. Операция проводится в амбулаторных условиях.Рецидивы после лечения, к сожалению, случаются примерно в тридцати процентах. При этом новый узел часто появляется рядом с удаленным.Для того чтобы избежать рецидивов, врач-проктолог из Палермо Антонио Лонго предложил проводить операцию, которая называется геморроидопексия.Суть процедуры заключается в следующем. Посредством одноразового инструмента прошивается стенка кишки и иссекается циркулярный слой слизистой оболочки кишки в месте, где проходит кровеносная артерия. В итоге образовавшаяся в зоне болевой иннервации ранка ушивается титановыми скобами, что перекрывает доступ крови, и явление геморроя регрессирует. Благодаря удалению и сшиванию участка слизистой оболочки геморроидальные узлы приподнимаются и принимают первоначальное положение. Делать такую операцию можно на первых трех стадиях заболевания.Еще одна операция по удалению геморроя — THD (трансанальная геморроидальная деартерилизация). При помощи специального прибора выявляются артерии, которые питают геморроидальные узлы (их в основном шесть). Затем эти артерии перевязываются и узелки обескровливаются. Проводится операция под наркозом. Причем уже в этот же день или на следующее утро прооперированный пациент может возвращаться домой.Для профилактики заболевания важно соблюдать умеренность в пище и алкоголе. Ведь переедание и алкогольные напитки очень нагружают печень. А печень, в свою очередь, имеет прямую связь с геморроидальными сплетениями. В то же время нужно поддерживать достаточную физическую активность. Ведь природа создала человека не для сидения.Кроме того, необходима регуляция стула и соблюдение гигиены перианальной области. Желательно поменьше пользоваться туалетной бумагой. В некоторых народах принято вовсе обходятся без этого атрибута уборной комнаты, и посещать туалет с бутылочкой воды. Поэтому и число заболевающих геморроем там меньше.