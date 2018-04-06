Вирусная инфекция парагрипп весной



Субфебрильная температура (не выше 38°С).



Кашель.



Осиплость, в тяжелых случаях потеря голоса.



Хрипы.



Першение в горле.



Заложенность носа.





Бронхит.



Пневмония.



Синусит.





Заметна общая интоксикация организма (возникает слабость, головокружения, потеря аппетита и прочее).



Лихорадка. При воспалении легких температура может быть 39°С и выше.



Мучительный непродуктивный кашель, со временем начинает отходить желто-зеленая мокрота. Такой симптом характерен для пневмонии и особенно для бронхита.



Боль в грудной клетке.





Обильное теплое питье, при этом горячие напитки исключаются.



Пища без слишком выраженного вкуса — горького, кислого, соленого.



Холодные ингаляции с помощью небулайзера, горячие паровые ингаляции при риске развития крупа запрещены.





Соблюдать нормы гигиены, в частности, мыть руки и регулярно проводить уборки. Хотя основной путь передачи инфекции воздушно-капельный, вирусы могут оставаться на коже и на поверхностях.



В период сезонных эпидемий и вспышек респираторных заболеваний избегать скопления людей. Лучше воздержаться от похода в кинотеатры, развлекательные центры и прочее.



Правильно и достаточно питаться, обращая внимание на витаминные продукты. В зимне-весеннем рационе должны присутствовать цитрусовые, овощные и фруктовые соки, яблоки, капуста (свежая и квашеная), каши и прочее.



Достаточный сон.



Прогулки на свежем воздухе. Важно одеваться по погоде и если на улице потеплело, не перегревать тело. Особенно актуально это правило для детей.



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Вирусы парагриппа вызывают 20% острых респираторных заболеваний у взрослых, а у детей — почти треть всех простуд. Болезнь чаще всего проявляется в сезон эпидемий: как правило, люди болеют осенью и в холодные месяцы весны. В большинстве случаев вирусная инфекция переносится достаточно легко и не вызывает осложнений. Однако если парагриппом заболел ребенок, ему потребуется особый уход, поскольку болезнь может спровоцировать круп — приступ удушья. Как распознать заболевание и правильно лечить этот вид ОРВИ.Парагрипп может протекать в стертой форме — симптомы будут слабовыраженными, а через 3-6 дней исчезнут вовсе. Такая картина характерна для пациентов, заразившихся осенью. Но в весенние месяцы иммунная система человека чаще всего ослаблена — сказывается нехватка витаминов, солнечного света и перенесенные ранее ОРВИ. Поэтому именно весной вирусная инфекция парагрипп представляет большую опасность.Поскольку болезнь поражает, прежде всего, гортань, ее первыми и основными признаками станут боль в горле и, возможно, затрудненное дыхание. Второе особенно часто встречается у детей, отек слизистых и спазм у них может приводить к приступам ложного крупа, на фоне которого наблюдается удушье. Связано это с тем, что у ребенка просвет гортани недостаточно большой и легко перекрывается при отечности.У взрослых ложный круп практически не встречается. В группе риска находятся только аллергики, особенно пациенты, страдающие поллинозом. Именно весной у них может проявляться гиперчувствительность к пыльце растений, а это лишь усугубит течение вирусной инфекции.Среди других признаков парагриппа:Парагрипп — неопасная инфекция, тяжелая форма которой встречается крайне редко. Главную угрозу составляет ложный круп. У маленьких детей во время заболевания приступы могут случаться несколько раз в день. Особенно часто проблемы с дыханием беспокоят ночью. Несмотря на тяжелые симптомы — удушье, потерю голоса, сильные хрипы, повышение температуры — ложный круп не представляет серьезной угрозы. В подавляющем большинстве случаев приступы проходят самостоятельно. Однако все же ребенок с парагриппом должен находиться под постоянным наблюдением родителей. А если болезнь уже сопровождается ложным крупом, обязательна консультация врача, в случае же тяжелого приступа — вызов скорой помощи.Вирусная инфекция проходит максимум за 6-7 дней, но уже с 3-4-го дня пациенту существенно легчает, симптомы становятся менее выраженными, нормализуется температура. Если же кашель, жар и боли беспокоят дольше, или же состояние больного ухудшается после улучшения, можно предположить развитие бактериальной инфекции. Наиболее распространенные бактериальные осложнения парагриппа следующие:Развитие осложнений сопровождается более яркой и тяжелой симптоматикой:Если у человека наблюдаются такие симптомы, речь уже не идет об ОРВИ. А это значит, что больной нуждается в обязательной консультации врача. Самолечение при бактериальных инфекциях, особенно с помощью антибиотиков и других лекарств, строго запрещено.Тяжелые формы парагриппа, при которых пациент госпитализируется и получает специфическое лечение, встречаются крайне редко. В этом случае в больнице человеку будут вводить специальный гриппозный иммуноглобулин, при затрудненном дыхании и приступах удушья может быть назначена кислородная терапия. Но в большинстве случаев такие меры нецелесообразны, поскольку организм успешно справляется с вирусом. Для выздоровления достаточно симптоматического лечения. При температуре применяются нестероидные противовоспалительные препараты, от боли в горле можно использовать полоскания отварами трав, аэрозоли и таблетки для рассасывания, справиться с забитым носом помогут сосудосуживающие капли.Основной задачей при лечении такой вирусной инфекции, как парагрипп, является предупреждение или хотя бы уменьшение частоты и тяжести приступов ложного крупа. Важным в этом вопросе является климат в помещении, где находится больной. В комнате должен быть прохладный и влажный воздух, а восстановить дыхание во время приступа помогают частые проветривания. В помещении не рекомендуется использовать бытовую химию, аромалампы и другое. Запахи могут усугубить спазм гортани и спровоцировать ложный круп. Поддерживать дыхание в норме помогут такие меры:При парагриппе с большой осторожностью применяются отхаркивающие средства, в том числе муколитики. Дело в том, что во время спазма отходящая мокрота может усугубить удушье, а у совсем маленьких детей даже привести к закупорке гортани.Чтобы уберечь себя от парагриппа, следует придерживаться общих правил профилактики ОРВИ:Инфекция парагриппа схожа с гриппом, поэтому в некоторых случаях противогриппозная вакцина дает специфический иммунитет к обоим видам вирусов. Прививка делается ежегодно, перед сезонной вспышкой заболевания — осенью или зимой.