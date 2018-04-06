Диетологи объяснили, почему опасно употреблять фрукты с молоком

Такой приём пищи может иметь неприятные последствия.Проведя комплексные исследовательские мероприятия, диетологами было выдвинуто утверждение о том, что фрукты стоит употреблять отдельно от основного приема пищи, в особенности от молока.Дело в том, что фрукты особенно тяжело усваиваются в организме человека, если они употребляются в момент потребления других продуктов. А если сочетать фрукты с молоком, то вовсе можно создать весьма «гремучую смесь».Кисломолочные десерты на основе сладких ягод и фруктов после основного приема пищи, способны нанести непоправимый вред поджелудочной железе, причиной чего может выступить изжога, дискомфорт и тяжесть в желудке. Самыми негативными в этом плане считаются банан, дыня и манго. Их совместное пребывание с молоком в желудке весьма негативно сказывается на его работе.Зато фрукты способны выступить в качестве хороших продуктов для перекуса.