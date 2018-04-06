Названы неожиданные опасности употребления твердого сыра

В ряде случаев сыр может быть вредным.Несмотря на то, что сыр – важная часть рациона питания многих людей, назвать его однозначно полезным продуктом нельзя. Эксперты рассказали, почему вам стоит сократить потребление этого продукта до минимума, если вы заботитесь о качестве своей жизни.В сыре содержатся опиатыНевероятно, но факт: в мире существует немало людей, которые… зависимы от сыра. И этому есть объяснение. Еще в 1981 году группа ученых исследовательских лабораторий «Уэллкам» штата Северная Каролина выявили в образцах коровьего молока следы химического вещества, крайне похожего на морфин. Позже стало известно, что этот наркотик, относящийся к опиатам и вызывающий быстрое привыкание, содержится не только в коровьем молоке, но и в человечьем. Несмотря на то, что концентрация морфина крайне мала, ее достаточно, чтобы вызвать у человека определенную зависимость.Интересно также, что последующие разбирательства позволили выявить и другие наркотические вещества в молочных продуктах, а именно определенный протеин (казеин), который в процессе пищеварения преобразуется в целый набор опиатов, получивших название казоморфинов. Самое интересное, что наибольшую концентрацию последних можно обнаружить именно в сыре: на 30 г сыра приходится примерно 5 г казеина. Так что, сырная зависимость — это не причуды гурмана, а обыкновенная биохимия.Сыр может содержать следы инфекцииСогласно данным международной организации за этичное обращение с животными, PETA, коровы, которые выращиваются с целью использованиях их в молочной промышленности, на деле производят молоко гораздо более низкого качества, чем их другие собратья. Причиной являются гормоны и антибиотики, которыми накачивают животных для увеличения производительности молока. Из-за подобной химии у коров развиваются различные воспалительные процессы (гиперинфекции, не поддающиеся лечению антибиотиками, а, наоборот, вызываемые потерей чувствительнсоти к антибиотикам), чаще всего связанные с мочеполовой системой.Ничего удивительно, что молоко, собранное от таких коров может содержать примеси не только лекарств, которыми «кормили» животных, но и следы инфекции, развывшиеся за время «работы» животного. Для человека это может грозить заболеваниями сердца, диабетом, раком и многими другими недугами.Сыр вызывает ожирение, заболевания сердца, диабетСыр относится к высококалорийным продуктам: до 70% он состоит из насыщенных («плохих») жиров. Как и другие продукты животного происхождения, он также содержит внушительный процент «плохого» холестерина. Благодаря такому «здоровому» составу употребление сыра в больших количествах может стать причиной возникновения диабета, различных заболеваний сердца и сосудов, а также послужить толчком к развитию ожирения, особенно у детей.Сыр содержит пищеварительный фермент животныхДля изготовления многих сыров в производстве используется телячий сычужный фермент реннин, который представляет из себя высушенную и обработанную часть желудка жвачного животного. Этот фермент необходим для сквашивания молока. К слову, наши с вами желудки также вырабатывают этот фермент. И если недостатка в данном ферменте у вас нет, то дополнительное потребление его может привести к сбоям в работе желудка (появлению синдрома ленивого желудка). Самое неприятное в этом моменте то, что зачастую реннин можно обнаружить и в веганских сырах, что противоречит самой сути таких продуктов.Сыр может стать причиной патологий плодаСуществует ряд разновидностей сыров, содержащих бактерии, способные вызывать листериоз, инфекционную болезнь с высоким уровнем летальности. Особенно заболевание опасно для беременных женщин, так как может стать причиной различных патологий плода, в том числе мертворождения.Сыр вызывает болезни почекНесмотря на существенную пользу сыра, богатого различными витаминами, а также пантотеновой кислотой, которая благоприятно влияет на нервную систему и помогает бороться со стрессом, его вред в некоторых случая может превышать все положительные стороны. Так, некоторые виды сыра богаты натрием, который может приводить к нарушениям функции почек, а также проблемам с мочеполовой системой. Сыр может обладать мочегонным эффектом, усиливающим симптомы пиелонефрита или мочекаменной болезни.На заметкуРекомендуемая норма употребления сыра – 200 грамм в неделю. Именно такое количество является для человека безопасным во всех смыслах.Есть сыр на ночь – плохая идея. Сыр, как и другие молочные продукты, требуют особых усилий и условия для переваривания. Скорее всего, продукт не успеет полностью переработаться до того, как вы ляжете спать, а значит, может начать бродить в желудке, став причиной плохого сна и усталости на утро.Лучше всего сыр есть до 12 часов дня, когда желудок может справиться с любой пищей. Так сыр успеет полностью перевариться и отдать нашему организму свои полезные свойства.Сыр нужно есть только свежим, иначе высок риск отравиться.Из-за высоко содержания соли брынзу не рекомендуется употреблять при проблемах с почками, заболеваниях органов кровообращения, болезнях печени, поджелудочной железы и желчевыводящих путей.Плавленые сыры чаще остальных вызывают аллергию, так как в большом количестве содержат фосфатные добавки и различные типы вредных солей.