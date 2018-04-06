Медики опровергли пользу полного отказа от сахара

Слишком жёсткая диета не принесёт желаемых результатов.Питание с отказом от употребления сахара наподобие безуглеводной диеты может показаться здоровым, но на самом деле это не так. Не нужно полностью отказываться от сахара, здоровье от этого нисколько не пострадает.В последнее время можно часто услышать мнение о том, что современные люди едят слишком много сахара и содержащих его продуктов (не только сладких). Хотя наука подтверждает, что действительно имеется связь между чрезмерным употреблением сахара и повышенным риском ожирения и диабета второго типа, — совсем исключать сладкие продукты не стоит, подчеркивают медики.«Гораздо более эффективным, чем строгая безуглеводная диета, окажется рацион, в котором много овощей и фруктов в ежедневном меню, нет фаст-фуда и полуфабрикатов, а сахар употребляется контролируемо», — утверждают эксперты.Проанализировав доводы диетологов, врачи заключили: выдержать рацион питания с полным отказом от сахара физически настолько тяжело, что однажды человек все равно срывается, либо у него развивается повышенная тревожность, связанная с отношением к еде.По словам медиков, диеты с полным исключением сахара, на которые часто подсаживаются излишне ретивые приверженцы ЗОЖ, требуют придерживаться жестких ограничений. Доходит до того, что из рациона убирается не только сахар как таковой, но и «скрывающие» его продукты: например, рекомендуется сперва полностью исключить фрукты и ягоды и лишь потом постепенно возвращаться к ним, бананы и вовсе запретить себе навсегда.Ученые предостерегли: отказ от фруктов лишает организм важной защиты от серьезных заболеваний. «Практически все фрукты содержат в себе витамины, антиоксиданты и другие нутриенты, которые действенно помогают снизить риск развития диабета, некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний», — отметили они.Также, по их словам, опасно отказываться от молока и сыра, в которых, как иногда утверждается, слишком много сахара. В составе этих продуктов действительно присутствует сахар, но он натуральный, хорошо усваивается организмом и не может навредить здоровью. Отказ от употребления сыра и молока ведет к дефициту кальция, что очень опасно.В сущности, даже в съеденном куске торта врачи не видят опасности, при условии, что человек не ест тортов ежедневно, физически активен, а в его питании много натуральных растительных продуктов.