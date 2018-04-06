Медики опровергли пользу полного отказа от сахара
Питание с отказом от употребления сахара наподобие безуглеводной диеты может показаться здоровым, но на самом деле это не так. Не нужно полностью отказываться от сахара, здоровье от этого нисколько не пострадает.
В последнее время можно часто услышать мнение о том, что современные люди едят слишком много сахара и содержащих его продуктов (не только сладких). Хотя наука подтверждает, что действительно имеется связь между чрезмерным употреблением сахара и повышенным риском ожирения и диабета второго типа, — совсем исключать сладкие продукты не стоит, подчеркивают медики.
«Гораздо более эффективным, чем строгая безуглеводная диета, окажется рацион, в котором много овощей и фруктов в ежедневном меню, нет фаст-фуда и полуфабрикатов, а сахар употребляется контролируемо», — утверждают эксперты.
Проанализировав доводы диетологов, врачи заключили: выдержать рацион питания с полным отказом от сахара физически настолько тяжело, что однажды человек все равно срывается, либо у него развивается повышенная тревожность, связанная с отношением к еде.
По словам медиков, диеты с полным исключением сахара, на которые часто подсаживаются излишне ретивые приверженцы ЗОЖ, требуют придерживаться жестких ограничений. Доходит до того, что из рациона убирается не только сахар как таковой, но и «скрывающие» его продукты: например, рекомендуется сперва полностью исключить фрукты и ягоды и лишь потом постепенно возвращаться к ним, бананы и вовсе запретить себе навсегда.
Ученые предостерегли: отказ от фруктов лишает организм важной защиты от серьезных заболеваний. «Практически все фрукты содержат в себе витамины, антиоксиданты и другие нутриенты, которые действенно помогают снизить риск развития диабета, некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний», — отметили они.
Также, по их словам, опасно отказываться от молока и сыра, в которых, как иногда утверждается, слишком много сахара. В составе этих продуктов действительно присутствует сахар, но он натуральный, хорошо усваивается организмом и не может навредить здоровью. Отказ от употребления сыра и молока ведет к дефициту кальция, что очень опасно.
В сущности, даже в съеденном куске торта врачи не видят опасности, при условии, что человек не ест тортов ежедневно, физически активен, а в его питании много натуральных растительных продуктов.
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Добавил ignat в категорию Разное
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