Острый приступ глаукомы: первая помощь



В области трабекулы, угол передней камеры открыт. Тогда диагностируют открытоугольную глаукому.



В области УПК, он механически закрыт. Обычно препятствием является выбухающий корень радужной оболочки или ее складки. Это закрытоугольная глаукома.



В обеих областях одновременно. Суженный угол сочетается с нарушением прохождения влаги через трабекулярную сеть. Такая форма называется смешанной.



Неотложная помощь и лекарства

Береги, как зеницу ока!

Такие глазные болезни, как глаукома и катаракта, широко известны. Однако мало кто знает, что глаукома может протекать в виде острых приступов. Статья рассказывает о причинах, проявлениях и лечении данного состояния. Это поможет вовремя обратиться к врачу и сохранить зрение.Это опасное глазное заболевание, которое часто протекает незаметно и грозит полной слепотой. Глаукома характеризуется специфическим поражением зрительного нерва, сужением поля зрения и снижением его остроты. Обычно это происходит из-за повышенного внутриглазного давления (ВГД).Его величина определяется равновесием между выработкой и отведением внутриглазной жидкости (водянистой влаги). Вырабатывается последняя в цилиарном теле и оттекает через пространство между радужкой и роговицей, которое называется передней камерой. По ее границе расположена своеобразная сеть ? трабекула. Она примыкает к шлеммову каналу, который представляет собой круговой сосуд. В офтальмологии это место называют углом передней камеры (УПК). Через него водянистая влага попадает во внутриглазные вены, а затем через сосуды глазницы в полость черепа.Препятствия для оттока водянистой влаги ведут к росту глазного давления. Они могут располагаться в следующих участках глаза:Это классификация первичной глаукомы. Иногда болезнь развивается после травмы, перенесенного воспаления радужки, из-за сахарного диабета. Это вторичная глаукома, она является следствием других заболеваний.Эта форма составляет 20-25% случаев от общего числа глаукомных больных.Особенно склонны к этому заболеванию люди с дальнозоркостью. При ней глаз имеет небольшой объем передней камеры. А вот объем хрусталика с возрастом увеличивается. В итоге большой хрусталик очень плотно прижимается к задней поверхности радужки. Это затрудняет перемещение жидкости из задней камеру в переднюю.Но выработка влаги непрерывно продолжается, высокое давление в задней камере оттесняет корень радужки к роговице. И без того суженный УПК оказывается механически перекрыт, отведение жидкости из глаза совсем прекращается. Развивается острый приступ глаукомы.Если это состояние повторяется несколько раз, то между радужкой и роговицей образуются спайки. Офтальмологи называют их гониосинехии. Они также затрудняют отведение влаги и могут вызвать постоянное повышение ВГД. Так закрытоугольная глаукома переходит в смешанную форму.Другой причиной развития приступа может служить слишком близкое прикрепление радужки к трабекулярной зоне. Расширение зрачка всегда сопровождается формированием складок радужной оболочки на периферии. В случае аномального строения это затрудняет циркуляцию влаги и ведет к резкому подъему ВГД. То есть спровоцировать приступ болезни может обычное расширение зрачка, которое длится несколько часов. Широким он бывает при сильном стрессе, воздействии специальных глазных капель и даже при долгом нахождении в темноте с открытыми глазами.Развивается обычно на фоне полного здоровья. Пациент ощущает нарастающую боль в глазу. Она сопровождается головной болью, иногда болит половина головы. Артериальное давление, как правило, повышено. Приступ может сопровождаться неопределенными болями в животе или тошнотой, рвотой.Предметы видны словно сквозь туман, зрение резко снижено. Иногда пациенты жалуются на ореол вокруг источника света или черное пятно перед глазом.Глаз красный, поверхностные сосуды расширены и извиты. Цвет светлой радужки обычно становится зеленоватым, на темной изменения цвета уловить трудно. Зрачок слегка расширен. Офтальмолог может диагностировать отек роговицы и повышение ВГД от 30 до 50 мм рт. ст.Если проявления не такие яркие, то врач диагностирует подострый приступ глаукомы. При нем общие проявления отсутствуют. Имеется лишь боль в глазу, небольшое покраснение его, снижение зрения умеренно выражено. Уровень ВГД — до 30 мм рт. ст.Оба этих состояния требуют немедленного лечения.Чем раньше она оказана, тем лучше сохранится зрение после приступа. Купировать это состояние следует в условиях глазного отделения, так как больному может понадобиться операция.Местно применяют глазные капли пилокарпин и тимолол, либо их комбинацию ? фотил. Для получения быстрого результата прописывают частые закапывания этих лекарств.Внутрь назначают таблетки диакарба. Хороший эффект дает глицерол (50% глицерин), смешанный с равным количеством фруктового сока. Некоторым больным помогает горячая ножная ванна.В тяжелых случаях применяют маннитол внутривенно капельно. Эффективна литическая смесь, состоящая из промедола, аминазина и димедрола. Введение сильнодействующих веществ проводится только в стационаре.Консервативное лечение приступа глаукомы длится не более суток. Если за это время ВГД не стабилизировалось, то прибегают к оперативному лечению. Наименее травматичным является применение лазера. Суть процедуры состоит в образовании отверстия на периферии радужной оболочки. Благодаря этому, давление по обе ее стороны выравнивается, передняя камера углубляется, циркуляция водянистой влаги восстанавливается.Иногда лазерная операция невыполнима из-за сильного отека роговицы. Бывают случаи, когда она не дает нужного эффекта. Тогда выходом становится классическая хирургическая операция. Ее целью является формирование отверстия в области корня радужки. При необходимости хирург удаляет хрусталик. Даже небольшие помутнения служат показанием к замене его на искусственную оптическую линзу (ИОЛ). Она гораздо меньше по размерам и позволяет свободно циркулировать водянистой влаге.После выписки из стационара больной обязательно должен находиться под наблюдением офтальмолога. Даже если все в порядке, то со временем возможны перемены. Например, формирование гониосинехий и переход закрытоугольной глаукомы в смешанную форму, заращение отверстия в радужке. Все это может привести к повышению внутриглазного давления.Большинство людей никак его не ощущают, но волокна зрительного нерва гибнут ежедневно. Человек спохватывается лишь тогда, когда случайно обнаруживается слепота одного глаза. Но глаукома снижает зрение безвозвратно, восстановить его уже нельзя. Чтобы этого избежать, надо регулярно посещать офтальмолога и выполнять все рекомендации.Только так больные глаукомой могут надеяться на сохранение зрения.