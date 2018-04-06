Можно ли ходить на работу, если вы простудились

Почему во время болезни стоит лежать дома, даже если вы привыкли переносить её на ногах? И когда человек перестаёт быть заразным для окружающих?Болезнь любит приходить в самое неподходящее время: во время сессии, накануне сдачи важного проекта, в разгар сезона продаж. Тогда люди обычно собираются с силами, принимают жаропонижающее и мужественно идут на работу или учёбу. Врачи уверены: так люди вредят прежде всего себе. Да, действенных средств против простуды всё ещё не изобрели, а лечение сводится к рекомендации «лежать и пить много жидкости». Но это лучшее, что человек может сделать для своего организма. Победить вирус (а симптомы простуды и гриппа вызываются вирусами, не бактериями) он иногда может и на ногах. Но если ему это не удастся, последствия могут быть серьёзными.— Если вирусы сильно ослабят ваш организм, появляется риск, что к ним присоединится какая-то другая инфекция. Она окажется, скорее всего, бактериальной природы, и болезнь будет протекать тяжелее. Всевозможные тонзиллит, синусит, бронхит и даже воспаление лёгких — всё это нередко накатывает второй волной после обычной простуды, длится больше недели и требует назначения антибиотиков, а порой даже лечения в больнице. Особенно коварен в плане осложнений грипп — он способен вызывать тяжёлые воспаления лёгких и поражение сердца. Чем меньше вы двигаетесь, волнуетесь и вообще чем-то заняты в период простуды, тем ниже риск осложнений. Давая себе отдых, вы позволяете организму бросить все силы на борьбу с инфекцией.Если без вас совсем не обойтись, вы хотите отвезти документы или передать все дела, прежде чем залечь дома, постарайтесь выполнить несложные правила, чтобы не утянуть за собой на больничный половину офиса:-наденьте маску и меняйте её каждые два часа. Это не 100% метод защиты, но все же намного сокращает вероятность заражения окружающих;-чаще мойте руки. Так вы не разносите вирусы по всем поверхностям, к которым прикасаетесь. Старайтесь при кашле или чихании прикрываться не ладонью, а сгибом локтя, так вы дольше сохраните чистоту рук;-не пользуйтесь общей посудой во время обеда. На время болезни заведите индивидуальный комплект.В идеале вас должен осмотреть врач и принять решение о выписке с больничного. Если же вы не обращались в больницу, а просто несколько дней отлежались дома, ориентируйтесь на своё состояние. Основной критерий выздоровления — снижение температуры и общее улучшение самочувствия. Некоторые симптомы могут сохраняться, уже когда человек незаразен.— Если обычная простуда длится неделю, человек заразен для окружающих в первые три-четыре дня. После этого, если температура в норме, а кашель, горло и нос беспокоят меньше, можно начинать выходить в люди. Первое время после болезни вы можете чувствовать повышенную утомляемость и остаточные симптомы простуды (вроде периодической заложенности носа), но в течение недели эти проявления должны исчезнуть. Если же этого не происходит или, наоборот, вы чувствуете себя хуже, стоит обратиться к врачу — чтобы он проверил вас на отсутствие осложнений.