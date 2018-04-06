Ингаляции при кашле, лекарства и уход за больным

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В зимнее время, на фоне частых респираторных инфекций, одной из самых распространенных жалоб, наряду с насморком, является появление кашля. Сегодня разнообразные препараты против кашля часто рекламируют по телевизору. Это наталкивает пациентов на мысль, что подобный симптом не опасен, и можно его устранить самостоятельно за счет приема лекарств или ингаляций при кашле. Зачастую это оборачивается серьезными осложнениями и распространением воспаления на нижние дыхательные пути. Как же правильно нужно лечить кашель, какие препараты применять?Прежде всего, если формируется респираторная инфекция с лихорадкой, недомоганием, насморком и сильным кашлем — это повод для вызова врача на дом или посещения его в клинике. Это важно для постановки правильного диагноза (это далеко не всегда банальные ОРВИ) и терапии, в том числе и определенных препаратов от кашля. Обычно различные сиропы и таблетки, растворы, а также ингаляции при кашле назначают для перевода сухого, приступного и мучительного кашля в стадию продуктивного откашливания более вязкой мокроты.При инфекциях респираторного тракта влажный кашель пациенты переносят гораздо лучше, и зачастую отменяют все принимаемые ранее лекарства, только откашливаясь или долечиваясь иммуномодуляторами и витаминами. Но важно знать, что влажный кашель — это не повод для утраты контроля за самочувствием и отказа от противокашлевых препаратов. В таких условиях инфекция может давать осложнения, если не стимулировать активное выведение мокроты из бронхов. Так, на фоне избытка жидкой мокроты и редкого откашливания формируется скопление слизи («заболачивание нижних дыхательных путей). Внутри слизи может активно размножаться вторичная инфекция, что грозит на фоне изначально диагностированного ОРВИ развитием бронхита или пневмонии.Основа развития кашля — острое воспаление и раздражение рецепторов на слизистых из-за отечности, налипания микробов или вирусов, скопления слизи. При кашлевых толчках организм предпринимает попытки очищения дыхательных путей от раздражающих веществ. Чтобы устранить кашель, нужно воздействовать на причины воспаления — в случае простуд это вирусы или микробы. В отношении микробных инфекций врач подбирает антибиотики, подавляющие активность бактерий, провоцирующих воспаление слизистых. При вирусной инфекции лечение подбирается, исходя из тяжести состояния и дополнительных условий (возраст пациента, наличие соматической патологии). Дополняется терапия симптоматическими препаратами, в том числе направленными на борьбу с кашлем.При наличии сухого и влажного кашля спектр препаратов, используемых в его лечении, отличается. Большинство простуд начинаются с раздражения и сухости слизистых, в силу чего формируется покашливание, першение или саднение за грудиной, либо возникает сухой мучительный кашель приступами или постоянного характера. Мокроты при этом производится мало, она очень густая и вязкая, откашливается с трудом. Важны мероприятия, направленные на стимуляцию продукции и разжижение мокроты с последующим ее активным откашливанием. Только в редких ситуациях, когда кашель очень сильный и болезненный, буквально измучивает пациента и не дает нормально есть и спать, могут назначаться противокашлевые препараты, воздействующие на кашлевой центр и подавляющие его активность. Такие лекарства допустимы только при сухом кашле, при влажном — их прием грозит осложнениями.При сильном сухом кашле необходимо увлажнение слизистых и снятие их раздражения, стимуляция продукции менее вязкой мокроты. Полезно обильное щелочное питье — негазированная минеральная вода, теплое молоко, травяные настои, отвар шиповника. Для уменьшения раздражения воспаленных слизистых необходим увлажненный и прохладный воздух — нужно чаще проветривать комнаты. Уменьшение запыленности помещения за счет влажных уборок, отказ от курения, острой, холодной или пряной пищи также снимает раздражение слизистых и помогает в уменьшении кашля.Применяются ингаляции при кашле с минеральной водой и препаратами, стимулирующими разжижение и выведение мокроты. Сегодня наиболее часто для ингаляций при кашле используют домашние небулайзеры компрессорного или ультразвукового типа, которые создают частицы очень малого размера, проникающие до мелких бронхов. При вдыхании прохладного увлажненного воздуха снижается сухость и раздражение слизистых, облегчается дыхание. Применяют ингаляции при кашле с муколитическими препаратами до формирования продуктивного кашля, затем их отменяют и используют препараты, стимулирующие откашливание.При сухом кашле, если он сильный и болезненный, в отдельных случаях могут применяться препараты, подавляющие кашлевой рефлекс. Но при влажном кашле они запрещены, вместо них используют лекарства отхаркивающего ряда — они стимулируют откашливание и выделение жидкой мокроты. Также при сухом кашле используют муколитические и мукорегуляторные средства — эти лекарства стимулируют выработку мокроты, делают ее более жидкой, что помогает в облегчении кашля. Препараты могут быть растительного происхождения, либо синтетического, конкретный вид лекарства и дозировка, кратность приема подбирается врачом, исходя из возраста и степени выраженности симптомов, тяжести состояния.При влажном кашле применяются отхаркивающие лекарства, относящиеся к группе рефлекторных средств (раздражают кашлевые рецепторы), либо используются медикаменты с резорбтивным действием. Возможно назначение комбинированных препаратов — они обладают противовоспалительным, мукорегулирующим действием, бронхолитическими эффектами — их подбором должен заниматься только врач, не стоит практиковать самолечение.