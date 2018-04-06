Отдых от соцсетей снижает уровень стресса

Ученые из Университета Квинсленда пришли к выводу, что воздержание от посещения соцсетей приводит к снижению уровня гормона кортизола, который отвечает за состояние стресса.Исследователи наблюдали за 138 активными пользователями социальной сети Facebook. Всем им было предложено отказаться от посещения сайта всего на 5 дней. Участники эксперимента прошли обследование до и после своих вынужденных «каникул» в соцсетях, в частности, они сдавали слюну для измерения уровня кортизола.Оказалось, что даже 5-дневный отказ от посещения соцсетей приводит к значимому снижению уровня кортизола в организме, то есть люди испытывают меньший физиологический стресс. Однако при этом испытуемые сообщили о снижении чувства удовлетворенности жизнью. Они признались, что чувствовали себя несчастными и с нетерпением ждали возобновления общения на страницах Facebook. Им казалось, что они отрезаны от своих друзей.Ученые рекомендуют делать подобные перерывы на несколько дней, чтобы давать организму отдых от интенсивного виртуального общения. После этого можно продолжать общаться, поскольку социальные сети прочно вошли в нашу повседневную жизнь и стали весомой частью социальных контактов.