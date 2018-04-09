Три рецепта с медом в помощь желудку и кишечнику!

Если желудочно-кишечный тракт функционирует нормально, то он исправно перерабатывает пищу для обеспечения организма необходимой ему энергией. Но нередко в его работе происходит сбой, который приводит ко множеству заболеваний желудочно-кишечного тракта и всего организма.При заболеваниях желудочно-кишечного тракта люди чаще всего жалуются на боль в животе, тошноту, метеоризм, которые является основным симптомом заболеваний ЖКТ.Для улучшения работы ЖКТ можно применять натуральные средства.Медовый компресс: смешать в равных пропорциях пшеничную муку и каштановый мед, замесить тесто, слепить лепешку, приложить ее к области желудка или печени. Оставить компресс на 20–30 минут. Рекомендуется при болях, связанных с перееданием, и при коликах.Растворить 2 столовые ложки натурального меда в 0,2 л теплой кипяченой воды. За 2–2,5 часа до еды медленно выпить медовый раствор. Рекомендуется при повышенной кислотности желудочного сока.Смешать в эмалированной емкости 250 г жидкого каштанового меда с 0,25 л свежего сока подорожника, варить на слабом огне в течение 15–20 минут. Принимать по 1 столовой ложке перед едой 3 раза в день. Рекомендуется при пониженной секреции желудка.