Три рецепта с медом в помощь желудку и кишечнику!

Если желудочно-кишечный тракт функционирует нормально, то он исправно перерабатывает пищу для обеспечения организма необходимой ему энергией. Но нередко в его работе происходит сбой, который приводит ко множеству заболеваний желудочно-кишечного тракта и всего организма.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта люди чаще всего жалуются на боль в животе, тошноту, метеоризм, которые является основным симптомом заболеваний ЖКТ.

Для улучшения работы ЖКТ можно применять натуральные средства.

Рецепт 1

Медовый компресс: смешать в равных пропорциях пшеничную муку и каштановый мед, замесить тесто, слепить лепешку, приложить ее к области желудка или печени. Оставить компресс на 20–30 минут. Рекомендуется при болях, связанных с перееданием, и при коликах.

Рецепт 2

Растворить 2 столовые ложки натурального меда в 0,2 л теплой кипяченой воды. За 2–2,5 часа до еды медленно выпить медовый раствор. Рекомендуется при повышенной кислотности желудочного сока.

Рецепт 3

Смешать в эмалированной емкости 250 г жидкого каштанового меда с 0,25 л свежего сока подорожника, варить на слабом огне в течение 15–20 минут. Принимать по 1 столовой ложке перед едой 3 раза в день. Рекомендуется при пониженной секреции желудка.
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Добавил Ivan в категорию Гастроэнтерология

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