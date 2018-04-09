Три рецепта с медом в помощь желудку и кишечнику!
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта люди чаще всего жалуются на боль в животе, тошноту, метеоризм, которые является основным симптомом заболеваний ЖКТ.
Для улучшения работы ЖКТ можно применять натуральные средства.
Рецепт 1
Медовый компресс: смешать в равных пропорциях пшеничную муку и каштановый мед, замесить тесто, слепить лепешку, приложить ее к области желудка или печени. Оставить компресс на 20–30 минут. Рекомендуется при болях, связанных с перееданием, и при коликах.
Рецепт 2
Растворить 2 столовые ложки натурального меда в 0,2 л теплой кипяченой воды. За 2–2,5 часа до еды медленно выпить медовый раствор. Рекомендуется при повышенной кислотности желудочного сока.
Рецепт 3
Смешать в эмалированной емкости 250 г жидкого каштанового меда с 0,25 л свежего сока подорожника, варить на слабом огне в течение 15–20 минут. Принимать по 1 столовой ложке перед едой 3 раза в день. Рекомендуется при пониженной секреции желудка.
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Добавил Ivan в категорию Гастроэнтерология
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