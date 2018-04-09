Шесть продуктов для самого полезного завтрака и рецепты с ними
Яйца
Куриные яйца стали настолько привычным продуктом, что мы уже даже не задумываемся об их пользе. А ведь они отлично насыщают, укрепляя наш иммунитет благодаря большому содержанию самых важных витаминов в своем составе.
Запеченные яйца
Вам понадобится:
Яйца — 2 шт.
Моцарелла — 100 г
Соль, перец — по вкусу
Тертый сыр — 100 г
Зелень свежая — для подачи
1. Поставьте духовку разогреваться на 200 °C. Смажьте форму для запекания оливковым маслом.
2. Разбейте в форму яйца, добавьте моцареллу, тертый сыр, приправы и специи и выпекайте около 10-ти минут до готовности.
3. Блюдо перед подачей украсьте свежей зеленью (например, листьями салата, укропом или кинзой).
Авокадо
Этот экзотический фрукт — лучший вариант для быстрого, полезного и сытного завтрака. Плод богат полезной жирной кислотой, витаминами А, С и Е, магнием и калием, отлично очищает организм от токсинов и защищает его от развития заболеваний.
Быстрые хрустящие тосты с авокадо
Вам понадобится:
Авокадо — 300 г
Соль, перец — по вкусу
Хлеб цельнозерновой — 4-5 ломтиков
Оливковое масло — 2 ст.л
Зубчик чеснока — по вкусу
1. Обжарьте тосты в духовке до хрустящей корочки. По желанию натрите тосты чесноком. Смажьте оливковым маслом.
2. Мякоть авокадо разомните вилкой, добавьте соль и перец, перемешайте.
3. Смажьте каждый ломтик мякотью авокадо и подавайте к столу.
Творог
Творог отлично подходит для завтрака и обеда. Этот продукт укрепит ваши кости и зубы, стабилизирует работу пищеварительной системы. Кроме того, творог легко усваивается, не отягощая желудок.
Творог с фруктами и медом
Вам понадобится:
Творог — 100 г
Яблоко — 1 шт.
Апельсин — 1/2 шт.
Сметана — по вкусу
Мед — 1 ст.л
1. Произвольно нарежьте дольками яблоко и апельсин.
2. Творог разомните вилкой, по вкусу добавьте сметану или мед. Украсьте творог дольками фруктов и подавайте к столу.
Цитрусовые
Цитрусовые поднимут настроение и зарядят энергией на весь день. Если вы уже приучили себя пить на завтрак свежевыжатый апельсиновый фреш или витаминный оранжевый смузи, попробуйте приготовить из цитрусовых полезные сладости, ведь завтрак — самое подходящее время, чтобы побаловать себя сладким.
Шоколадно-апельсиновый пирог
Вам понадобится:
Апельсин — 3 шт.
Молоко миндальное — 125 г
Лимонный сок — 1 ч.л
Мука — 200 г
Разрыхлитель — щепотка
Соль — щепотка
Расительное масло — 40 мл
Сахар коричневый — 50 г
Какао-порошок — 3 ст.л
Экстракт ванили — щепотка
1. Духовку поставьте разогреваться на 180 °C.
2. Смешайте лимонный сок с миндальным молоком. В миске взбейте растительное масло с сахаром и ванильным экстрактом.
3. В отдельной миске смешайте все сухие ингредиенты, добавьте к ним молоко, а затем растительное масло. Взбейте тесто.
4. С апельсинов срежьте верхушку и удалите мякоть. Взбейте ее в блендере и добавьте к тесту. Снова как следует перемешайте тесто, а апельсиновые корки заполните тестом примерно на три четверти.
5. Каждый апельсин заверните в фольгу и выпекайте до готовности около получаса.
Киноа
Киноа на сегодняшний день является одним из самых полезных и популярных продуктов здорового питания. Рецептов с киноа очень много, а их львиную долю составляют потрясающие завтраки.
Киноа с бананами и черникой
Вам понадобится:
Киноа — 2/3 ст
Вода — 1 ст
Черника — 130 г
Банан — 1 шт.
Корица — по вкусу
Мед — 1 ст.л
Йогурт натуральный — 2/2 ст
1. Киноа отварите в стакане воды. На это вам понадобится около 15-ти минут. Дайте киноа остыть.
2. Ломтики банана, ягоды черники и корицу смешайте с киноа.
3. Разложите киноа по чашкам и подавайте к столу с йогуртом. Добавьте ложку меда.
Лосось
Мы привыкли воспринимать рыбу как продукт для обеда или ужина, но с ней получаются также отличные сытные и полезные завтраки. Предлагаем разнообразить свой утренний рацион лососем: красная рыба особенно полезна для нашего здоровья и самочувствия.
Бейгл с лососем
Вам понадобится:
Цельнозерновой бублик — 1 шт.
Рикотта — 2 ст.л
Сок лимона — 1 ст.л
Руккола — несколько листиков
Соль, перец — по вкусу
Копченый лосось — несколько ломтиков
1. Бублик нарежьте вдоль пополам и подсушите в духовке.
2. Смешайте лимонный сок, рикотту и мелко нарезанную рукколу. По вкусу добавьте перец и соль.
3. Смесью смажьте бублики, выложите лосось и сложите бейгл. Подавайте, украсив свежей зеленью (например, листьями салата или укропом).
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Добавил Ivan в категорию Разное
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