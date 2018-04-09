Шесть продуктов для самого полезного завтрака и рецепты с ними

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От первого приема пищи напрямую зависят ваше настроение и самочувствие в течение всего дня. Из этих продуктов получаются особенно вкусные и полезные завтраки, рецептами которых готовы поделиться с вами диетологи.Куриные яйца стали настолько привычным продуктом, что мы уже даже не задумываемся об их пользе. А ведь они отлично насыщают, укрепляя наш иммунитет благодаря большому содержанию самых важных витаминов в своем составе.Вам понадобится:Яйца — 2 шт.Моцарелла — 100 гСоль, перец — по вкусуТертый сыр — 100 гЗелень свежая — для подачи1. Поставьте духовку разогреваться на 200 °C. Смажьте форму для запекания оливковым маслом.2. Разбейте в форму яйца, добавьте моцареллу, тертый сыр, приправы и специи и выпекайте около 10-ти минут до готовности.3. Блюдо перед подачей украсьте свежей зеленью (например, листьями салата, укропом или кинзой).Этот экзотический фрукт — лучший вариант для быстрого, полезного и сытного завтрака. Плод богат полезной жирной кислотой, витаминами А, С и Е, магнием и калием, отлично очищает организм от токсинов и защищает его от развития заболеваний.Вам понадобится:Авокадо — 300 гСоль, перец — по вкусуХлеб цельнозерновой — 4-5 ломтиковОливковое масло — 2 ст.лЗубчик чеснока — по вкусу1. Обжарьте тосты в духовке до хрустящей корочки. По желанию натрите тосты чесноком. Смажьте оливковым маслом.2. Мякоть авокадо разомните вилкой, добавьте соль и перец, перемешайте.3. Смажьте каждый ломтик мякотью авокадо и подавайте к столу.Творог отлично подходит для завтрака и обеда. Этот продукт укрепит ваши кости и зубы, стабилизирует работу пищеварительной системы. Кроме того, творог легко усваивается, не отягощая желудок.Вам понадобится:Творог — 100 гЯблоко — 1 шт.Апельсин — 1/2 шт.Сметана — по вкусуМед — 1 ст.л1. Произвольно нарежьте дольками яблоко и апельсин.2. Творог разомните вилкой, по вкусу добавьте сметану или мед. Украсьте творог дольками фруктов и подавайте к столу.Цитрусовые поднимут настроение и зарядят энергией на весь день. Если вы уже приучили себя пить на завтрак свежевыжатый апельсиновый фреш или витаминный оранжевый смузи, попробуйте приготовить из цитрусовых полезные сладости, ведь завтрак — самое подходящее время, чтобы побаловать себя сладким.Вам понадобится:Апельсин — 3 шт.Молоко миндальное — 125 гЛимонный сок — 1 ч.лМука — 200 гРазрыхлитель — щепоткаСоль — щепоткаРасительное масло — 40 млСахар коричневый — 50 гКакао-порошок — 3 ст.лЭкстракт ванили — щепотка1. Духовку поставьте разогреваться на 180 °C.2. Смешайте лимонный сок с миндальным молоком. В миске взбейте растительное масло с сахаром и ванильным экстрактом.3. В отдельной миске смешайте все сухие ингредиенты, добавьте к ним молоко, а затем растительное масло. Взбейте тесто.4. С апельсинов срежьте верхушку и удалите мякоть. Взбейте ее в блендере и добавьте к тесту. Снова как следует перемешайте тесто, а апельсиновые корки заполните тестом примерно на три четверти.5. Каждый апельсин заверните в фольгу и выпекайте до готовности около получаса.Киноа на сегодняшний день является одним из самых полезных и популярных продуктов здорового питания. Рецептов с киноа очень много, а их львиную долю составляют потрясающие завтраки.Вам понадобится:Киноа — 2/3 стВода — 1 стЧерника — 130 гБанан — 1 шт.Корица — по вкусуМед — 1 ст.лЙогурт натуральный — 2/2 ст1. Киноа отварите в стакане воды. На это вам понадобится около 15-ти минут. Дайте киноа остыть.2. Ломтики банана, ягоды черники и корицу смешайте с киноа.3. Разложите киноа по чашкам и подавайте к столу с йогуртом. Добавьте ложку меда.Мы привыкли воспринимать рыбу как продукт для обеда или ужина, но с ней получаются также отличные сытные и полезные завтраки. Предлагаем разнообразить свой утренний рацион лососем: красная рыба особенно полезна для нашего здоровья и самочувствия.Вам понадобится:Цельнозерновой бублик — 1 шт.Рикотта — 2 ст.лСок лимона — 1 ст.лРуккола — несколько листиковСоль, перец — по вкусуКопченый лосось — несколько ломтиков1. Бублик нарежьте вдоль пополам и подсушите в духовке.2. Смешайте лимонный сок, рикотту и мелко нарезанную рукколу. По вкусу добавьте перец и соль.3. Смесью смажьте бублики, выложите лосось и сложите бейгл. Подавайте, украсив свежей зеленью (например, листьями салата или укропом).