Что такое депрессия и как с ней бороться

Депрессия каждый года поражает от 6 до 8% людей во всем мире, независимо от возраста и уровня доходов. Порядка 15 процентов людей в той или иной мере страдали от депрессии. Это больше, чем количество больных астмой или диабетом, но о депрессии редко говорят и часто неверно понимают.Эксперты рассказали, что депрессия – это одно из психических расстройств, которое может развиться у любого на первый взгляд благополучного человека. Симптомы депрессии разнообразны: от чувства тоски и бессонницы до необъяснимых болей и утраты интереса к занятиям, которые раньше доставляли удовольствие, включая секс. Наиболее распространенными признаками начинающейся депрессии могут стать забывчивость, трудности с принятием решений, отсутствие концентрации внимания. Но многие люди не замечают данных признаков, ни у себя, ни у близких людей.Но депрессия поддается лечению. Главное – вовремя выявить и запастись терпением, так как лечебный процесс может занять немало времени, но не всю жизнь. И не надо бояться антидепрессантов – одного из основных методов лечения депрессии, которые приносят видимое облегчение.Еще один метод, дающий неплохие результаты – когнитивно-поведенческая терапия (изменения с помощью специалистов стереотипных взглядов и реакций) и внушение под гипнозом.Полезным может оказаться изменение привычного образа жизни – сделайте что-то необычное: научитесь кататься на роликах (если вы еще не умеете), сходите в бассейн (вода помогает справиться с негативом), бегайте по утрам в парковой зоне и, конечно же, избавлению от депрессии поможет здоровый сон.