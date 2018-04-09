В теле человека нет никакого полезного жира

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Никакого полезного для здоровья сердца жира в природе не существует. К такому однозначному выводу пришли исследователи из Университета Южной Австралии в Аделаиде.Новое исследование опровергает миф о существовании так называемого полезного жира в теле, который якобы защищает от болезней сердца. Авторы исследования проследили за эффектом похудения в области ребер, ягодиц и боков, а также последствиями этого для сердечно-сосудистого здоровья. Оказалось, что избавление от любой разновидности жира приносит ощутимую пользу. Большинство людей согласится с тем, что лишний жир вреден, а многие знают об опасности ожирения для сердца.Однако в последние годы появилось несколько исследований, авторы которых выдвигали концепцию о том, что определенные разновидности жира в действительности защищают сердце. Возник даже так называемый парадокс ожирения, творцы которого утверждали, что людям с лишним весом можно добиться снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Другие исследования подчеркивали идею о существовании здорового жира, который якобы окружает сердце и защищает этот орган. Говорили о том, что существует так называемый ягодично-бедренный жир, и именно он полезен.Но новое исследование австралийских ученых показало, что никакого здорового жира в теле человека не существует. Чем меньше его под кожей, тем это полезней для здоровья сердца, и избавление от любой разновидности жира эффективно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.