Инсульт вызывает больше проблем со здоровьем, чем принято считать

Инсульт – одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. Около 70% человек, перенесших инсульт, остаются инвалидами, а треть из них нуждается в постоянном уходе.Кардиологи утверждают, что пациенты, выжившие после инсульта, сталкиваются со множеством проблем. Речь идет не только о нарушениях двигательной или речевой активности, которые достаточно широко распространены. Инсульт вызывает и множество «скрытых» нарушений, на которые обращается меньше внимание, чем следует. Айрин Катцан (Irene L. Katzan) из Кливлендской клиники (Cleveland Clinic) поясняет, что эти «скрытые» проблемы могут серьезно влиять на качество жизни.В проведенном исследовании приняли участие 1195 человек, каждый из которых перенес ишемический инсульт. Участники исследования ответили на вопросы о здоровье и образе жизни. Им предлагалось указать, испытывают ли они тревогу, усталость, проблемы со сном, сложности с работой. Кроме того, их попросили ответить, считают ли они, что те или иные симптомы негативно влияют на их жизнь и ухудшают ее качество.В среднем участники заполняли анкеты спустя 100 дней после инсульта – примерно 25% из них потребовалась помощь близких в заполнении. Ожидаемо, что большинство пациентов упомянуло физические нарушения, многие также отметили, что стали менее социально активны. 46% подчеркнуло, что испытывают сложности с планированием и организацией дел.Авторы исследования подчеркивают, что врачи уделяют недостаточно внимания тому, как последствия инсульта влияют на дальнейшую жизнь пациентов. Обращая внимание на координацию движений или возможность повторного инсульта, они часто не интересуются, другими проблемами со здоровьем – например, повышенным уровнем усталости или нарушениями сна, которые также связаны с инсультом.