Молочные продукты положительно влияют на кости мужчин, но не женщин

Употребление молочных продуктов связано с повышением минеральной плотности костей у мужчин — но не у женщин.Исследователи из США выяснили, что повышенное содержание молочных продуктов в рационе мужчины положительно влияет на минеральную плотность его костей и прочность позвоночника. Речь идет о таких продуктах, как молоко, йогурт и сыр. При этом исследование показало, что наибольшую пользу молочная диета дает мужчинам старше 50 лет, причем положительное влияние на их кости отмечается вне зависимости от уровня витамина D в крови.В исследовании приняли участие 1 522 мужчины и 1 144 женщины в возрасте от 32 до 81 года. Авторы исследования воспользовались количественной компьютерной томографией для измерения минеральной плотности костей, чтобы сравнить этот показатель с содержанием молочных продуктов в рационе. Данная методика сканирования уникальна, поскольку она обеспечивает информацию о геометрии костей и специфических характеристиках их плотности.С возрастом минеральная плотность костей человека снижается. Всё это делает его более уязвимым перед переломами, которые в старости бывают очень опасными.Отметим также, что исследователи не нашли положительной связи между молочными продуктами и минеральной плотностью костей у женщин.