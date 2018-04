Витамины и пищевые добавки: польза или вред?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Витамины и другие пищевые добавки многие люди воспринимают как универсальное решение для многих проблем. Кожа стареет? Ногти ломкие? Беспокоит постоянная усталость? Надо принять витамины, и все проблемы будут решены, думают они.На самом же деле прием витаминов и других пищевых добавок не всегда оправдан. Более того – не всегда безопасен.«Добавки с витаминами никогда не демонстрировали в исследованиях пользы для популяции», - сказала в интервью изданию The Daily Mail профессор Гарвардского университета доктор ДжоЭнн Мэнсон.По ее словам, витамины могут быть полезны только и только для людей из определенных групп риска (например, для беременных и пожилых), а принимать их просто так, без назначения врача не рекомендуется.Состав поливитаминов может немного отличаться, но обычно в них входит несколько витаминов группы B (B1, B12 и другие), витамины A, C, E, D, K и некоторые минералы (калий, кальций, магний).Прием поливитаминов для людей не представляет опасности, считают эксперты, так как доза каждого отдельного витамина в них не высока и в целом соответствует суточной норме. Если в рационе человека не хватает витаминов и минералов, прием поливитаминов может помочь восполнить эту нехватку.Однако серьезных исследований, показавших, что от поливитаминов есть настоящая польза, не было. Лишь одно крупное исследование подтвердило, что поливитамины способствуют снижению смертности. Однако у некоторых специалистов это исследование вызывает недоверие, поскольку проводилось оно только на мужчинах, а в более крупных исследованиях эти данные не подтверждены.В отличие от поливитаминов, биодобавки, содержащие только один витамин, могут быть опасны, предупреждают эксперты.Витамин Е рекламируют как средство для укрепления иммунитета, улучшения здоровья кожи и глаз. Считается, что этот витамин помогает организму справляться со свободными радикалами, атакующими клетки.Витамин Е содержится в зеленых овощах и их маслах, а также в орехах, а его дефицит встречается не так уж и часто.По словам доктора Мэнсон, избыточный прием витамина Е связан с «геморрагическим инсультом, сердечной недостаточностью, раком простаты и даже с ростом смертности».Ранее считалось, что витамин Е может защищать мужчин от рака предстательной железы, но в крупном исследовании 2008 года было показано, что среди мужчин, принимавших его для профилактики, злокачественная опухоль развивалась даже на 17% чаще, чем в контрольной группе.Витамин А, получаемый с пищей, поддерживает иммунитет, необходим для зрения и репродуктивного здоровья. Однако в слишком высоких дозах витамин А может быть очень опасен, а в крайних случаях передозировка может быть даже смертельной, предупреждает доктор Пол Томас из Национальных институтов здоровья (National Institutes of Health).Доктор напомнил об историческом случае, когда исследователи Арктики были вынуждены есть печень своих собак, крайне насыщенную витамином А. В результате многие люди отравились, так как в избытке витамин токсичен, в первую очередь для печени.Национальные институты здоровья также рекомендуют воздержаться от приема добавок с витамином А беременным женщинам, поскольку известна его связь с врожденными дефектами у новорожденных.Доктор Томас отмечает, что избыточный прием любых витаминов не приносит пользы. Так, при приеме витамина С в дозе выше 2500 мг в день будут отмечаться симптомы нарушения работы пищеварительной системы: тошнота, спазмы, диарея. Кроме того, известна связь витамина С с образованием камней в почках.Раньше принято было считать, что прием этого витамина укрепляет иммунитет и помогает бороться с простудой и с другими заболеваниями, однако большая часть исследований не подтверждает защитной роли витамина С, получаемого в добавках.«Считалось, что витамин С помогает предупредить грипп и простуду, стимулируя иммунную систему, или облегчить симптомы и сократить длительность болезни. Но исследования говорят, что это, похоже, не так», - отметил Пол Томас.Как отмечает доктор Мэнсон, витамины и пищевые добавки могут взаимодействовать в организме человека с другими препаратами, которые он принимает, и приводить к нежелательным эффектам. Например, всасывание одного из нутриентов может ухудшиться из-за избытка других. Кроме того, определенные препараты в сочетании с витаминами могут давать опасные побочные эффекты.Хотя доктор Мэнсон считает, что прием поливитаминов вполне допустим, в случае употребления других лекарств, его обязательно нужно согласовать с врачом.Эксперты озабочены не только непосредственно нежелательными эффектами витаминов, но и тем, что рекламная шумиха вокруг них может косвенно способствовать развитию деструктивных привычек.«Иногда люди принимают их, чтобы компенсировать свои вредные привычки, например при похмелье или чтобы «облегчить» вредный эффект от курения», - объясняет Томас.