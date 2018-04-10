Похудение до подросткового возраста снижает риск диабета 2 типа

Повышенный риск диабета не грозит детям с лишним весом, успевшим похудеть до подросткового возраста – 12-13 лет. Об этом сообщают ученые из Университета Копенгагена.По их словам, риск диабета во взрослом возрасте у похудевшего до 13 лет ребенка такой же, как и у тех, у кого лишнего веса никогда не было. У полных же детей риск развития диабета 2 типа повышен. Более того, уже нередко диабет 2 типа находят у детей, хотя раньше он считался исключительно заболеванием взрослых людей.По словам ученых, наличие лишнего веса в детстве и в подростковом возрасте очень опасно, а потому похудение очень важно. Исследование показало, что если мальчики имели лишний вес в 7 лет, но худели к 13 годам, то их риск столкнуться с диабетом во взрослый период жизни был точно таким же, как у изначально стройных мальчиков.Но почему настолько важным оказывается именно подростковый период? По мнению ученых, это связано с тем, что в подростковом возрасте вырастает резистентность к инсулину, что является естественным следствием пубертата. Мышцы и органы не используют инсулин так же хорошо после этого, поэтому им требуется большее его количество для осуществления той же самой работы.