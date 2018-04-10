Болезни сердца стремительнее протекают у мужчин

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Проведен анализ различий картины сердечной недостаточности в зависимости от пола пациентов.Специалисты Университетского кардиологического центра в Гамбурге на 84-ой ежегодной конференции Немецкого общества кардиологии в Манхайме обнародовали данные исследования, которое показало существенные различия картины сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин.Анализ охватил более 78 тыс. человек из четырех европейских когортных исследований консорциума BiomarCaRE. Ни у кого из этих пациентов к началу исследования не было сердечной недостаточности. Ученые проанализировали связанную с полом специфику заболеваемости, ассоциацию со смертностью, взаимосвязь факторов риска и биомаркеров с сердечной недостаточностью у мужчин и женщин. В ходе наблюдения средней продолжительностью около 13 лет у женщин отмечено меньше случаев сердечной недостаточности (5,9%) в сравнении с мужчинами (7,3%).У женщин картина заболевания менее выражена. У мужчин отмечается ускоренное развитие сердечной недостаточности с быстрым ухудшением состояния. При условии факторов риск у женщин заболевание развивается значительно реже, чем у мужчин.