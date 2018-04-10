Рак шейки матки и вакцинация: шаг в здоровое будущее

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Всемирной Организацией Здравоохранения принято каждый год в течение недели после этого дня проводить пропагандистские мероприятия по какой-либо выбранной теме. Мы решили не нарушать традиции и поговорить о профилактике страшного заболевания, уносящего много жизней каждый день. Речь идет о профилактике рака шейки матки. Неужели мы научились управлять раком? Как это сделать?Неужели все так страшно?Все мы разные: кто-то панически боится столкнуться со злокачественным заболеванием, кто-то оптимистично настроен, что болезнь обойдет его стороной. Но схожи мы в том, что истины не знает никто. Рак не предупреждает, он застает врасплох, руша мечты и планы, ломая судьбы. Рак шейки матки занимает второе место в структуре онкологической заболеваемости у женщин после рака молочной железы. Каждый год уходят из жизни из-за этой болезни более 250000 человек.Ежедневно только в России от рака шейки матки 20 женщин умирает, в том числе будучи совсем молодыми. Средний возраст столкнувшихся со столь серьезной болезнью ниже такового при раке молочной железы. Представьте, сколько маленьких детей ежегодно остаются без матери. Иногда проблема впервые выявляется в период вынашивания малыша.Рак шейки матки: кто виноват?Предположения о том, что рак шейки матки обусловлен воздействием инфекционных агентов, было выдвинуто еще в 1842 году. В 1903 году стали склоняться именно к вирусной теории происхождения болезни. К 1945 году благодаря достижениям вирусологии были сформулированы положения об опухолеродных вирусах, которые способствуют развитию онкологических болезней. А в середине 70-х годов прошлого столетия ученые всерьез задумались о роли вирусов папилломы человека в развитии злокачественной опухоли шейки матки. Сейчас это является уже доказанным фактом.Инфицирование онкогенным вирусом не говорит о том, что человек обязательно столкнется с онкологическим заболеванием. Предугадать заранее, как поведет себя вирус в организме, и справится ли с ним иммунная система, невозможно. Вот почему необходимо уделять время не только профилактике инфекции, но и регулярным медицинским осмотрам. Ведь симптомы на ранней стадии болезни очень скудные, а порой и вовсе отсутствуют. Это приводит к поздней диагностике болезни, когда шансы на выздоровление уже невелики.Комментарий экспертаКузьмина Ксения, врач иммунолог-аллергологПапилломавирусная инфекция — уникальное заболевание, проявления которого крайне разнообразны: поверхностные бородавки, остроконечные кондиломы и даже онкологические болезни. Бородавки, конечно, могут осложнить жизнь своим присутствием, но они совершенно безобидны, чего нельзя сказать о раке различной локализации.Проявления папилломавирусной инфекции у каждого конкретного пациента определяются типом вируса, которым инфицировался человек. Самыми опасными (которые могут вызвать рак) являются тринадцать типов вируса папилломы человека (ВПЧ). Все они хорошо известны. Наиболее частым заболеванием, в развитии которого доказана роль ВПЧ, является рак шейки матки. Он занимает 2-е место по частоте среди онкологических причин смерти женщин до 45 лет. Такая печальная статистика связана в первую очередь с особенностями передачи вируса.Папилломавирусная инфекция — одно из наиболее часто встречающихся заболеваний, передающихся половым путем. В список лидеров вирус попал в силу высокой восприимчивости организма человека к нему (до 80% мужчин и женщин заражаются во время половых контактов) и зачастую скрытого бессимптомного течения инфекционного процесса. Партнеры могут даже не догадываться о наличии инфекции, а потому легко передают вирус друг другу, ведя раскрепощенный образ жизни. К тому же, существующие барьерные методы контрацепции (презерватив) не достаточно эффективны — вирус локализуется, в том числе, на остающихся открытыми участках кожи гениталий.Этиотропного лечения (направленного непосредственно на вирус), как правило, не проводят. Это объясняется тем, что методов, которые бы доказали свою эффективность, не существует. Хирургическое лечение направлено на разрушение и удаление новообразований кожи и слизистых оболочек, которые стали результатом деятельности вируса. Порой приходится даже проводить удаление матки.Как бороться с существующей проблемой? На настоящий момент наиболее актуальна вакцинация как профилактический способ в борьбе с папилломавирусной инфекцией и связанными с ней онкологическими заболеваниями. Разработанные вакцины можно вводить не только «чистым» от вируса женщинам и мужчинам, но и зараженным лицам с целью предупреждения инфицирования другими типами вируса.Прививка — лучшая профилактика рака шейки маткиВ отношении большинства инфекций, которыми можно заразиться половым путем, действует правило барьерной контрацепции (например, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, хламидийная инфекция). Но ВПЧ живет в том числе на коже гениталий, поэтому презерватив от заражения онкогенным вирусом не спасет. Что же делать?К сожалению, далеко не все женщины и девушки знают о том, что страшной болезни можно избежать, всего лишь сделав прививку себе и своим дочерям. Однако эта прививка в нашей стране на настоящий момент проводится лишь по желанию самих пациентов или их родителей (законных представителей).Вакцины, защищающие от рака шейки матки, зарегистрированы в нашей стране уже более 10 лет. Они используются только для профилактики заражения онкогенными типами ВПЧ. В качестве лечения вакцинация не применяется.Для того чтобы достичь желаемого эффекта, требуется провести вакцинацию в несколько этапов. От начала курса вакцинации до его окончания проходит полгода, если все интервалы между прививками были четко соблюдены согласно инструкции к препарату. Наиболее целесообразно делать вакцинацию до начала половой жизни, потому что после ее начала есть риск того, что человек уже инфицирован онкогенными вирусами.Внимание!Стоит отметить, что вакцинация не дает 100% гарантии того, что рак шейки матки обойдет стороной, так как она защищает не от всех типов онкогенных вирусов, а лишь от самых патогенных и распространенных. Таким образом, даже после вакцинации необходимо помнить о важности ежегодных врачебных осмотров.Какие есть вакцины против рака шейки матки?Количество противников вакцинации растет с каждым днем. И если на прививки, входящие в календарь вакцинации, еще удается получить согласие родителей путем длительных убеждений, то на «необязательные» прививки приходят единицы из них. Основная проблема: низкая медицинская грамотность населения, искаженная недостоверными фактами.Давайте подробнее поговорим о вакцинах против вирусов папилломы человека. Вакцины против ВПЧ обладают следующими характеристиками:Неживые, рекомбинантные; Содержат высокоочищенные вирусоподобные частицы; Запрещены при гиперчувствительности к компонентам препарата. Временные противопоказания к вакцинации аналогичны таковым при использовании любых других рекомбинантных вакцин; Не рекомендуются к применению у беременных; Разрешены к вакцинации кормящих матерей; Вводятся только внутримышечно; Среди побочных эффектов чаще всего бывает боль в месте инъекции, припухлость, покраснение, а также повышение температуры тела; Разрешено совместное введение со многими другими вакцинами (перечень подробно изложен в аннотации к вакцине). ГардасилВакцина защищает организм человека от заражения ВПЧ четырех типов (типы 6, 11, 16, 18). Более чем у 98% привитых вырабатываются защитные антитела. Прививать можно девочек и женщин в возрасте от 9 до 45 лет, мальчиков и мужчин в возрасте от 9 до 26 лет. Рекомендуется следующая схема вакцинации: 0 — 2 — 6 месяцев. Допускается ускоренная схема вакцинации: 0 — 1 — 4 месяцев.ЦервариксДанная вакцина используется для профилактики заражения ВПЧ двух типов (16 и 18 тип). Эффективность вакцинации подтверждена у более чем 94% привитых. Применяется для вакцинации серонегативных по папилломавирусной инфекции девочек и женщин в возрасте от 10 до 25 лет. Рекомендуется следующая схема вакцинации: 0 — 1 — 6 месяцев.Дорого ли здоровье?На данный момент вакцинация против ВПЧ проводится преимущественно на коммерческой основе. Сколько стоят вакцины? В аптеках Москвы вакцину Гардасил можно приобрести за стоимость от 6000 рублей. Вакцина Церварикс чуть дешевле — от 4500 рублей. Но ведь пациент не может купить вакцину и сделать прививку сам. Нужен врачебный осмотр и специальное лечебно-профилактическое учреждение. При обращении в специализированную клинику, занимающуюся вакцинацией, стоимость прививки возрастает.Таким образом, полный курс вакцинации одного человека стоит более 15000 рублей. Цифра впечатляющая даже для семей со средним уровнем дохода. Что уж говорить о семьях, доход которых ниже прожиточного минимумам? А если в семье растет три дочери?Как же быть? Не стоит принимать поспешных решений и «отметать» вакцинацию против онкогенных ВПЧ только из-за ее дороговизны. Ведь жизнь гораздо дороже. Прививка делается уже в подростковом возрасте, поэтому к таким материальным затратам стоит просто подготовиться заранее. Если в семье растет несколько девочек, то их можно привить в разные годы по мере взросления девочек.Теперь, когда есть реальная защита от страшной болезни, нужно ею пользоваться и сделать все возможное для здорового будущего наших девочек и девушек. Будьте здоровы!