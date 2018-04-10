Онкологи подсказали, как самостоятельно распознать рак
Многие люди игнорируют рекомендации врачей относительно того, что за своим здоровьем нужно следить и внимательно наблюдать за какими-то изменениями в самочувствии.
Онкологи утверждают, что чем раньше будет диагностирован рак, тем больше шансов у их пациента выздороветь.
В большинстве своем онкологические заболевания коварны в том плане, что первые симптомы появляются уже на 3-4 стадии развития. То есть, тогда, когда опухоль прогрессирует и увеличивается с каждым днем, а иногда еще и дает метастазы в соседние органы и системы.
Получается, что ждать первых признаков рака может быть небезопасно, поэтому онкологи предлагают в качестве профилактики пройти следующие виды диагностики:
- цитологическое исследование цервикального соскоба - позволяет выявить онкологический недуг в области половых органов;
- маммография - определяет состояние молочных желез и своевременно помогает распознать опухоль в груди;
- флюорография показана и мужчинам и женщинам один раз в год - с ее помощью можно увидеть злокачественную опухоль в легких;
- колоноскопия и фиброгастроскопия позволяют изучить состояние желудка и кишечника, а также выявить рак этих органов на ранней стадии;
- генетическое тестирование - проводится в том случае, если в роду уже были случаи онкологических заболеваний;
- онкологические маркеры - применяется онкологами больше, как метод определения эффективности лечения рака, а не способ определения заболевания, потому как онко-маркеры могут быть выявлены у курильщиков и при доброкачественных заболеваниях, не имеющих отношения к онкологии.
Самостоятельно человек тоже может понять, что с ним что-то не так, по крайней мере, такие симптомы должны заставить его пройти обследование:
- резкая потеря веса;
- повышенная утомляемость;
- частые приступы головной боли и головокружения;
- диарея;
- нарушение пищеварения;
- сонливость;
- повышенная температура тела в районе 37-37,5 градусов по Цельсию, наблюдающаяся дольше одной недели.
Для того, чтобы быть уверенным в своем здоровье, нужно не менее одного раза в год проходить профилактическое обследование своего организма.
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Добавил ignat в категорию Онкология
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