Онкологи подсказали, как самостоятельно распознать рак

Ранняя диагностика онкологического заболевания - это шанс успешно пройти курс лечения.Многие люди игнорируют рекомендации врачей относительно того, что за своим здоровьем нужно следить и внимательно наблюдать за какими-то изменениями в самочувствии.Онкологи утверждают, что чем раньше будет диагностирован рак, тем больше шансов у их пациента выздороветь.В большинстве своем онкологические заболевания коварны в том плане, что первые симптомы появляются уже на 3-4 стадии развития. То есть, тогда, когда опухоль прогрессирует и увеличивается с каждым днем, а иногда еще и дает метастазы в соседние органы и системы.Получается, что- цитологическое исследование цервикального соскоба - позволяет выявить онкологический недуг в области половых органов;- маммография - определяет состояние молочных желез и своевременно помогает распознать опухоль в груди;- флюорография показана и мужчинам и женщинам один раз в год - с ее помощью можно увидеть злокачественную опухоль в легких;- колоноскопия и фиброгастроскопия позволяют изучить состояние желудка и кишечника, а также выявить рак этих органов на ранней стадии;- генетическое тестирование - проводится в том случае, если в роду уже были случаи онкологических заболеваний;- онкологические маркеры - применяется онкологами больше, как метод определения эффективности лечения рака, а не способ определения заболевания, потому как онко-маркеры могут быть выявлены у курильщиков и при доброкачественных заболеваниях, не имеющих отношения к онкологии.- резкая потеря веса;- повышенная утомляемость;- частые приступы головной боли и головокружения;- диарея;- нарушение пищеварения;- сонливость;- повышенная температура тела в районе 37-37,5 градусов по Цельсию, наблюдающаяся дольше одной недели.Для того, чтобы быть уверенным в своем здоровье, нужно не менее одного раза в год проходить профилактическое обследование своего организма.