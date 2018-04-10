Этот напиток способствует быстрому омоложению кожи

Приготовить такой напиток можно в домашних условиях.

Сегодня наше внимание посвящено кале и ананасу, а именно их преимуществам для кожи.

Кале насытит кожу взрывной дозой витаминов A, C и K, ускорит регенерацию, выведет свободные радикалы, поможет избавиться от темных кругов под глазами и предотвратит преждевременное старение.

Ананас увеличивает выработку коллагена, который помогает сохранять вашу кожу упругой и привлекательной. Вы можете даже положить несколько ломтиков свежего ананаса на кожу для усиления эффекта.

Ингредиенты (на 2 порции):

- ? стакана кале
- 2 ч. л. семян чиа
- 1 стакан ананаса, нарезанного кубиками
- 1 ст.л. семян конопли
- 2 ч. л. порошка матчи
- ? стакана миндального молока
- сок 1 лимона

Приготовление:

Взбейте все ингредиенты до однородной консистенции. Пейте напиток сразу. Наслаждайтесь!
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Добавил ignat в категорию Дерматология

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