Этот напиток способствует быстрому омоложению кожи

Приготовить такой напиток можно в домашних условиях.Сегодня наше внимание посвящено кале и ананасу, а именно их преимуществам для кожи.Кале насытит кожу взрывной дозой витаминов A, C и K, ускорит регенерацию, выведет свободные радикалы, поможет избавиться от темных кругов под глазами и предотвратит преждевременное старение.Ананас увеличивает выработку коллагена, который помогает сохранять вашу кожу упругой и привлекательной. Вы можете даже положить несколько ломтиков свежего ананаса на кожу для усиления эффекта.Ингредиенты (на 2 порции):- ? стакана кале- 2 ч. л. семян чиа- 1 стакан ананаса, нарезанного кубиками- 1 ст.л. семян конопли- 2 ч. л. порошка матчи- ? стакана миндального молока- сок 1 лимонаПриготовление:Взбейте все ингредиенты до однородной консистенции. Пейте напиток сразу. Наслаждайтесь!