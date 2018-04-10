Похудеть и не разрушить печень. 2 полезных диеты и одна очень вредная

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Собираясь сесть на диету, многие хотят получить и дополнительный бонус: не только похудеть, но и почистить печень. Но все ли диеты способны оказывать такой дополнительный эффект? Давайте рассмотрим несколько популярных диет и их влияние на работу печени.Наш эксперт: Юлия Борисовна Москвичева, к.м.н., диетолог ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, эксперт программы «Проверь печень».Обратите внимание, что все перечисленные далее диеты категорически противопоказаны беременными кормящим женщинам, а те, кто имеет хронические заболевания, должны обязательно проконсультироваться с врачом.: питание в течение 7-10 дней, ежедневно только гречкой, сваренной или просто запаренной без добавления соли и масла. Рекомендовано выпивать до 1 л чистой воды. Ожидаемый эффект - минус 1 кг в день.: обычно за неделю реально потерять около 1 кг, но исчезнет, увы, не жировая ткань. Любая бессолевая каша, будь то гречка или рис сможет выгнать из организма воду. Придерживаться этой диеты невозможно- гречка не удовлетворяет всех пищевых потребностей организма , да и приедается такая монодиета быстро. А если Вы вернетесь вновь на путь пищевых излишеств, то и килограммы вернуться вновь.: У многих людей, имеющих избыточный вес или ожирение, имеется жировая инфильтрация печени. В гепатоцитах ( печеночных клетках), накапливается избыточное количество жира, который ухудшает ее фильтрационную и иные важные функции.Холин, которым богата гречневая крупа, обладает гепатопротективными и липотропными свойствами, т.е. помогает печени избавиться от лишнего накопления жира, нормализует обмен липидов и холестерина.Наличие в гречке витаминов группы В способствует улучшению метаболизма в печеночных клетках. Кстати, избыток витаминов В1,В6, В2 , РР , поступивших с гречневой диетой может спокойно отложиться в печени про запас- это тот редкий случай, когда витаминами можно наесться впрок.Если питаться даже одной гречкой, но не делать больших перерывов в приемах пищи , то такое дробное питание будет способствовать своевременному опорожнению желчного пузыря. А это -лучшая профилактика образования камней в его полости.Так что краткосрочная монодиета ( не более 5-7 дней) с использованием гречки для снижения веса будет малоэффективна, а вот для оздоровления печени очень даже неплоха.: относится к типу кетогенных диет. Состоит из нескольких этапов: атака, чередование, закрепление, стабилизация. Этап Атака (от 2 до 7 дней) состоит полностью из белковой пищи. На втором этапе вводятся определенные овощи. Закрепление- вводятся крупы, паста, сыр. Стабилизация - возвращение к разнообразному питанию, при условии проведения еженедельно белкового дня и ежедневных умеренных физических нагрузок.: первая фаза придает пациенту уверенность в собственных силах, т.к. в фазу атаки происходит, прежде всего, потеря жидкости и постепенная перестройка на кетоновый путь обмена. Отсутствие углеводов в рационе заставляет сначала использовать запас гликогена печени и мышечной ткани, а потом активизировать запасы из жировой ткани в виде кетонов, которые вместо глюкозы используются организмом как источник энергии. Возникает состояние кетоза, сопровождающееся неприятным запахом изо рта, запорами, зачастую-головными болями, быстрым утомлением или наоборот-состоянием эйфории. Происходит постепенное снижение веса ,именно за счет уменьшения жировой массы. Последующие этапы должны постепенно приводить к нормализации питания и разнообразному рациону. За время соблюдения диеты предполагается формирование нового, здорового стиля питания. Но, как показывает опыт, удержать полученные результаты удается далеко не всем.: Даже для здоровой печени такие нагрузки белком, при отсутствии углеводов нежелательны, а при наличии заболеваний печени или уже имеющегося жирового гепатоза- могут быть опасны. Продуцируя кетоновые тела печень не в состоянии их использовать, значит при этом страдает энергообмен печеночных клеток.Если вы собираетесь использовать диету Дюкана, то обязательно проконсультируйтесь с врачом. Он рекомендует сделать ультразвуковое исследование, сдать печеночные ферменты - АСТ, АЛТ. Обязательно следует дробно питаться, использовать запаренные отруби для профилактики запоров.: чередование 6 монодиет - рыба, злаковые,творог, овощи, курица, фрукты: данная система питания схожа своим злаковым днем с гречневой монодиетой, творожным, рыбным и куриным- с диетой Дюкана, овощным и фруктовым с вегетарианством. А в целом несколько напоминает систему разгрузочных дней, которые еще с прошлого века используют в Клинике питания РАН. Подобная диета, безусловно, даст свои результаты: сначала - Вы избавитесь от лишней воды в организме, затем можете потерять избыточный жир. Но чудес ждать не стоит. Средний темп снижения веса около 500 г в неделю, причем через какое-то время выход на стадию «плато» замедлит этот процесс. Однако, в целом, это вполне удачный старт оздоровления питания.Прекрасно, что есть творожный день – это позволяет поддержать печень липотропным холином, метионином и казеином. Выбирайте творог с жирностью 5%, не стоит отдавать преимущество совсем обезжиренному продукту. Овощи и фрукты - источники пищевых волокон, обладают желчегонным действием и способствуют «процветанию» полезной кишечной флоры». Лакто и бифидобактерии участвуют в обмене желчных кислот и холестерина. Рыбный день с использованием нежирной рыбы с липотропными свойствами - трески, минтая должны чередоваться с употреблением жирной морской рыбы, богатой полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 (сельдь,сайра, лосось). Это способствует выведению избыточного холестерина и желчных кислот.