6 способов уменьшить риск старческого слабоумия

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Эксперты назвали 6 способов уменьшения риска старческого слабоумия. Хотя болезнь по-прежнему неизлечима, и ее причины точно не изучены, наблюдательные исследования позволяют предположить, как можно оградить себя от этого недуга.1. Упражняйте мозг. Образование является важным фактором снижения риска старческого слабоумия. У тех, кто не окончил десятилетки, вероятность деменции вырастает. Хорошая новость в том, что мы можем укреплять мозг всю жизнь за счёт разного рода хобби, а также чтения газет, настольных игр или обучения новому языку.2. Сохраняйте круг друзей. Социальные контакты и регулярное общение связаны со снижением риска старческого слабоумия, а вот одиночество и изолированность увеличивают опасность этой болезни. При этом количество друзей критического значения не имеет, важно лишь то, насколько часто вы с ними общаетесь.3. Следите за весом и здоровьем сердца. Существует прочная связь между сердцем и здоровьем мозга. Повышенные показатели давления и ожирения, особенно в среднем возрасте, увеличивают опасность старческого слабоумия. Сочетание все эти условий отвечает более чем за 12% случаев деменции. Вот почему так важно наблюдать за здоровьем сердца и за собственным весом.4. Больше физических нагрузок. Физическая активность обеспечивает защиту от снижения когнитивной деятельности. При этом ученые всё ещё ведут споры о том, какое количество времени точно мы должны посвящать нагрузкам для получения дополнительной защиты. Но это совершенно точно не менее 45 минут в день от умеренной до высокой интенсивности хотя бы три раза в неделю.5. Отказ от курения. Сигаретный дым вреден для сердца, а содержащиеся в нём химические вещества вызывают воспалительные процессы и сосудистые изменения в мозге. Они также могут спровоцировать окислительный стресс, при котором так называемые свободные радикалы повреждают клетки. Всё это способствует развитию старческого слабоумия.6. Лечите депрессию. Мы не будем советовать избегать депрессии, так как порой это выше наших сил, и миллионы людей в какие-то периоды своей жизни неизбежно сталкиваются с этим тяжелым психическим расстройством. Но очень важно обращаться за профессиональной помощью и не пытаться одолеть ее в одиночку. Хронически высокий уровень гормона стресса кортизола связан с уменьшением тех областей мозга, которые отвечают за память.