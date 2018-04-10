Пациенты выбирают таблетки вместо активности
Целью исследования было определить, как зависит степень выполнения врачебных рекомендаций от формы назначенной терапии. В проекте приняли участие почти 1,4 тысячи человек. Большинство из них были моложе 45 лет, половина участников были мужчинами, а кроме того у большинства из них была гипертония.
Испытуемых попросили выбрать один из вариантов терапии, чтобы в результате получить 1 дополнительный месяц жизни, 1 год или 5 лет. В перечень возможных вариантов вошли: ежедневная чашка чая, регулярные физические нагрузки, таблетки, а также ежемесячные или полугодовые инъекции.
Согласно полученным данным:
Лекарства в виде таблеток выбрали 79% испытуемых за месяц жизни, 90% — за год и 96% — за дополнительных 5 лет жизни.
Ежедневная чашка чая стала выбором 78% испытуемых — за месяц жизни, 91% — за год и 96% — за 5 лет жизни.
На регулярные физические нагрузки согласились 63% — за месяц жизни, 84% — за год, 93% — за 5 лет.
Самым мало востребованным вариантом оказались инъекции лекарства: 68% готовы делать укол каждые полгода, если это даст им лишний месяц жизни, 85% согласны получать инъекцию за дополнительный год, а 93% готовы на укол раз в полгода только в обмен на 5 лишних лет жизни. При этом ежемесячные уколы пугают граждан гораздо больше: на них согласились только 51% — за месяц жизни, 74% — за год и 88% — за 5 лет.
Наконец, 20% хотели получить дополнительные годы без каких-либо усилий со своей стороны.
Ученые отмечают, что люди по-разному оценивают сложность тех или иных видов терапии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. А это значит, что в процессе общения с врачом следует учитывать такие нюансы — возможно, что человек окажется просто не готов к назначаемой терапии, и тогда лучше сразу искать другие, более приемлемые для него варианты.
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Добавил Ivan в категорию Разное
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