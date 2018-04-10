Пациенты выбирают таблетки вместо активности

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Кардиологи из Йельской школы медицины в Нью-Хейвене обнаружили, что большинство гипертоников при наличии выбора предпочли бы лечиться таблетками или ежедневной чашкой чая, чем физическими упражнениями.Целью исследования было определить, как зависит степень выполнения врачебных рекомендаций от формы назначенной терапии. В проекте приняли участие почти 1,4 тысячи человек. Большинство из них были моложе 45 лет, половина участников были мужчинами, а кроме того у большинства из них была гипертония.Испытуемых попросили выбрать один из вариантов терапии, чтобы в результате получить 1 дополнительный месяц жизни, 1 год или 5 лет. В перечень возможных вариантов вошли: ежедневная чашка чая, регулярные физические нагрузки, таблетки, а также ежемесячные или полугодовые инъекции.Согласно полученным данным:Лекарства в виде таблеток выбрали 79% испытуемых за месяц жизни, 90% — за год и 96% — за дополнительных 5 лет жизни.Ежедневная чашка чая стала выбором 78% испытуемых — за месяц жизни, 91% — за год и 96% — за 5 лет жизни.На регулярные физические нагрузки согласились 63% — за месяц жизни, 84% — за год, 93% — за 5 лет.Самым мало востребованным вариантом оказались инъекции лекарства: 68% готовы делать укол каждые полгода, если это даст им лишний месяц жизни, 85% согласны получать инъекцию за дополнительный год, а 93% готовы на укол раз в полгода только в обмен на 5 лишних лет жизни. При этом ежемесячные уколы пугают граждан гораздо больше: на них согласились только 51% — за месяц жизни, 74% — за год и 88% — за 5 лет.Наконец, 20% хотели получить дополнительные годы без каких-либо усилий со своей стороны.Ученые отмечают, что люди по-разному оценивают сложность тех или иных видов терапии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. А это значит, что в процессе общения с врачом следует учитывать такие нюансы — возможно, что человек окажется просто не готов к назначаемой терапии, и тогда лучше сразу искать другие, более приемлемые для него варианты.