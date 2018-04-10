Лечение гастрита с повышенной кислотностью: 4 натуральные средства в помощь!

Появление гастрита с повышенной кислотностью зависит от внешних и внутренних причин, среди которых нередки регулярное употребление продуктов, которые раздражают слизистые стенки желудка: острая и пряная, жирная, жареная, слишком холодная или горячая пища; злоупотребление спиртным и сигаретами; нарушенный обмен веществ; недостаток микроэлементов, аминокислот и витаминов в организме.В числе прочего нормализовать уровень желудочной кислоты помогут натуральные средства.Настой травы зверобоя продырявленного: 3 столовые ложки измельченной травы залить 1 стаканом кипятка. Настаивать в течение 2 часов. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день до еды для регуляции деятельности желудочно-кишечного тракта.Настой цветков ромашки аптечной, листьев мяты перечной, травы зверобоя продырявленного, травы тысячелистника обыкновенного: все составляющие взять в равных пропорциях, 2 столовые ложки смеси залить на ночь в термосе 1 стаканом кипятка, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день.Отвар травы подорожника большого: 10 г травы залить 1 стаканом кипятка и кипятить в течение 10 минут. Принимать по 1 столовой ложке 1 раз в день натощак.Настой сушеных листьев подорожника: 2 чайные ложки измельченных листьев залить 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 6–8 часов. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.