Лечение гастрита с повышенной кислотностью: 4 натуральные средства в помощь!
В числе прочего нормализовать уровень желудочной кислоты помогут натуральные средства.
Рецепт 1
Настой травы зверобоя продырявленного: 3 столовые ложки измельченной травы залить 1 стаканом кипятка. Настаивать в течение 2 часов. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день до еды для регуляции деятельности желудочно-кишечного тракта.
Рецепт 2
Настой цветков ромашки аптечной, листьев мяты перечной, травы зверобоя продырявленного, травы тысячелистника обыкновенного: все составляющие взять в равных пропорциях, 2 столовые ложки смеси залить на ночь в термосе 1 стаканом кипятка, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день.
Рецепт 3
Отвар травы подорожника большого: 10 г травы залить 1 стаканом кипятка и кипятить в течение 10 минут. Принимать по 1 столовой ложке 1 раз в день натощак.
Рецепт 4
Настой сушеных листьев подорожника: 2 чайные ложки измельченных листьев залить 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 6–8 часов. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил labus в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий