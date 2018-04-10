Названы самые неочевидные причины неприятного запаха изо рта

Мало кто знает об этих факторах появления галитоза.К появлению галитоза может приводить не только недостаточная гигиена полости рта. Врачи рассказали также о других факторах – провокаторах неприятного запаха изо рта.Пренебрежение чисткой языка. Удивительно, но многие до сих пор не осведомлены о том, что язык, как и зубы, нуждается в ежедневной чистке. Поверхность языка – идеальный плацдарм для скопления бактерий. Активизируют их скученность на языке привычка курить и питание с обилием жира и сахара.Эксперты говорят, что чистить язык нужно два раза в день – деликатными движениями от корня к зубам с помощью специального скребка или просто своей обычной зубной щетки. После процедуры рот следует тщательно прополаскивать.Болтливость и отсутствие привычки пить воду. Неприятный запах во рту усиливается, когда слизистые сохнут. Это нередко происходит, например, у людей, которые много говорят. С возрастом усугубляет проблему то, что сосуды сужаются из-за внутренних отложений, это усиливает сухость ротовой полости.Защититься от подобных явлений помогает питье воды – пейте ее мелкими глотками в течение всего дня, советуют врачи.Стресс. Из-за активности гормонов стресса бактерии во рту размножаются намного быстрее, отмечают специалисты. Поэтому в моменты волнений и переживаний во рту может появиться отталкивающий «аромат».Иногда бывает достаточно ополоснуть рот, чтобы проблема ушла. Но в серьезных случаях бороться нужно прежде всего с первопричиной.Плохое питание. Пища способствует образованию слюны, которая является естественным средством отмывания и увлажнения слизистых во рту. Долгие паузы между приемами пищи могут стать причиной появления неприятного запаха (в особенности, если употребляется слишком мало воды или чая).Лучшая еда для борьбы с галитозом – та, в которой много клетчатки. После ее употребления запах во рту не появляется на протяжении самого продолжительного времени (до трех часов и более).Заложенный нос. Тут все просто. Скопление слизи, из-за которой забиваются носовые проходы и становится невозможно дышать носом – это очень благодатная почва для размножения нежелательных бактерий.При проблемах с носоглоткой нужно чаще полоскать рот и горло растворами соли или соды.Лекарства. Ряд медикаментов провоцирует высушивание слизистых оболочек рта и потому может также вызывать галитоз. В перечне таких препаратов — антидепрессанты, антигистаминные средства, лекарства от высокого кровяного давления.