Возможно, люди раньше не замечали синий цвет
Является ли отсутствие слова «синий» свидетельством того, что люди не отличали этого цвета от других? Возможно. В 2006 году исследователь из Голдсмитского колледжа в Лондоне (Goldsmiths University of London) провел следующий эксперимент: он предложил представителям одного из племен Намибии, у которого нет слова для синего цвета (в их языке синий и зеленый – одно и то же), найти среди 11 зеленых квадратов и одного синего тот, который отличается по цвету. Участники эксперимента затруднились это сделать, ошибок было множество.
Затем был проведен обратный опыт – англоговорящим людям показывали 11 квадратов одного оттенка зеленого и еще один – другого оттенка. На этот раз участникам-британцам было так же сложно, как до того жителям Намибии – но при этом последние легко отличали «другой» зеленый от общей массы. В 2007 году в Массачусетском технологическом университете (Massachusetts Institute of Technology) провели еще один эксперимент: подсчитали, с какой скоростью русские, у которых есть разные слова для голубого и синего, различают оттенки синего цвета по сравнению с британцами, у которых есть только одно слово «blue». Оказалось, что первые разбирались с цветами быстрее вторых. Таким образом, вполне возможно то, что народы, у которых не было слов для синего цвета, действительно не отличали его от других, и таких народов было достаточно много.
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