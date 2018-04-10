Родинка или меланома: когда нужно к врачу?

У многих на коже лица или тела есть родинки, они не приносят никакого дискомфорта своим обладателям. Однако при некоторых условиях эти пигментные образования могут дать начало опаснейшему онкологическому заболеванию — меланоме. Есть определенные факторы риска, при влиянии которых риск меланомы несколько выше — это длительная инсоляция, травма кожи и солнечные ожоги, трение областей с усиленной пигментацией, гормональные изменения. При наличии подозрений относительно имеющихся родинок, стоит обратиться к врачу, он определит — насколько опасно кожное образование и что с ним делать?Наиболее часто меланома образуется в области имевшихся ранее родинок, невусов или пигментных пятен. Но чтобы спровоцировать образование раковых клеток, необходимы специфические раздражители или провокаторы. Среди всех влияний, которые изучались учеными и врачами, ведущую роль отвели травме и избыточной инсоляции. Эти неблагоприятные факторы приводят к перерождению клеток в области кожи, их трансформации в неопластические варианты, формирующие неконтролируемое деление и рост эпидермиса и подлежащих тканей. Зачастую меланома проявляется внешним изменением формы и цвета родинки, но не все пациенты обращают на это внимание. Если же родинка, а затем и уже и меланома, имеет локализацию в области спины или поясницы, задней поверхности ног, обнаружить ее можно уже в поздней стадии, когда изменения уже очень выражены.Самым активным и длительно влияющим раздражителем, провоцирующим в области родинок трансформацию клеток, является пребывание на открытом солнце или искусственные УФ-лучи в высоких дозах. Известен факт, что высокие дозы ультрафиолетового облучения могут приводить к необратимым изменениям клеток эпидермиса, что во много раз усиливает шансы перерождения пигментированных зон в меланому. Особенно опасны подобные факторы для светловолосых и светлокожих людей, имеющих серые либо зеленые глаза. Больше рискуют те, у кого кожа покрыта родинками и веснушками, а если эти образования превышают размеры в 5 мм — риск еще выше.Особенно опасно такое пребывание на солнце, которое провоцирует солнечный ожог. Это изначально слишком высокая доза УФ-облучения, плюс к этому — травма кожи, боль и дискомфорт. Нередко сильный солнечный ожог после заживления приводит к гиперпигментации кожи, и эти зоны будут более подвержены в дальнейшем риску формирования меланомы. Помимо повреждения эпидермиса, ожоги кожи приводят еще и к снижению местного иммунитета, потере кожей защитных свойств, ее обезвоживанию и сухости.Естественно, что не стоит совсем избегать солнечных лучей — умеренное воздействие ультрафиолетовых лучей полезно для организма, оно стимулирует выработку витамина D в коже. Но предельно допустимая безопасная доза облучения у всех индивидуальна, зависит от чувствительности кожи, количества в ней пигмента и возраста. Очень долгое нахождение под открытым солнцем либо на пляже без защитных свойств не пойдет на пользу, кожа повреждается, иссушивается, быстрее стареет. В области пигментации, где есть родинки или невусы, она еще более чувствительна, поэтому важно защищать кожу от чрезмерного влияния УФ-лучей. Загорать стоит до 11 утра или после 17 часов вечером, применять специальные средства, в том числе и при купании в водоемах. После купания нужно вытираться насухо полотенцем — капли воды на коже сродни линзам, они концентрируют лучи в одну точку.Известна роль травмы в провокации неоплазии кожи. Среди женщин меланома встречается чаще, чем среди мужчин, что связывают с большей чувствительностью женской кожи, более частым применением косметических процедур, любовью к бронзовому загару и гормональными изменениями в определенные периоды жизни. У мужчин опухоль чаще выявляют на спине и лице, в то время как у женщин — на голени и бедре, наиболее часто она образуется в местах родинок, которые были на коже длительное время. В генезе меланомы отводят определенную роль травме, наносимой поверхности родинок и невусов, что толкает их к трансформации. Так, возможна травма трущейся одеждой, станками для бритья, жесткими мочалками, сдирание поверхности ногтями и т. д. Если подобное происходит еще на фоне гормональных изменений при беременности, в период лактации, климакса — стоит показаться врачу. Также стоит поступить, если родинка после травмы кровит, изменила форму или цвет, покраснела.Большинство родинок, которые осматривает врач, не представляют угрозы для здоровья и жизни, они не относятся к меланоме. Но есть и такой вариант, когда пациент обращается к врачу с особым состоянием — меланоцитарной дисплазией, это особая стадия трансформации родинки, в период которой начало лечения и удаление новообразования на коже приводит к полному 100%ному излечению. Это позволяет за счет малоинвазивной процедуры удалить участок трансформированных тканей, не допуская перехода их в раковый процесс.Важно бдительно относиться к любым новообразованиям на коже, особенно при их размерах более 5 мм. Нужно, чтобы родинку осмотрел врач-дерматолог или онколог при условии, если она изменила цвет и размер, стала сильно пигментированной и резко отделилась от поверхности остальной кожи. Тревожным симптомом будет образование пигментированных пятен внутри родинки, разглаживания поверхности и эрозирования, деформации родинки. Опасно формирование покраснения вокруг родинки, зуда и жжения по ее краям, разрушение поверхности невуса, образование отпадающих темных крошек.Родинки образуются на коже тела часто, но только единичные из них могут перерождаться в меланому, поэтому профилактически удалять все родинки нецелесообразно. Важно немедленно посетить врача при изменении родинки или если она часто подвергается травме, солнечному облучению. Подобные образования, если врач посчитает это необходимым, нужно будет удалить при помощи хирургических инструментов или иными методиками.