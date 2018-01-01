Женская грудь: профилактика болезней

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Изначально природой наличие женской груди заложено для вскармливания младенцев, чтобы они получали наиболее оптимальное питание. Однако молочная железа — это еще и привлекательность женщины, соблазнительные формы и особое внимание. Сегодня нередкими стали болезни груди, связанные как с лактацией, так и всеми остальными периодами жизни женщины. Для профилактики патологий, особенно злокачественного характера, сегодня разработана целая система самообследования груди в комбинации с периодическими осмотрами врача и инструментальными исследованиями. Женщине нужно постоянно следить за состоянием кожи груди, ощущениями, возникающими внутри железы и наличием выделений из сосков. Любые настораживающие симптомы — это повод для посещения врача.Развитие груди у женщин начинается в периоде полового созревания под действием женских половых гормонов. Железа начинает расти, дольки активно увеличиваются в размерах. Но своего окончательного расцвета грудь достигает во время беременности, когда готовится к последующей лактации. Во всех периодах жизни женщины возможны различные болезни, связанные с молочной железой. Нередко они вызваны нарушением баланса гормонов, травмами или воспалительным процессами внутри железы. В период лактации возникают также специфические болезни, связанные с активным функционированием желез по производству молока. Наиболее распространены такие болезни, как мастит (в том числе и лактационный), а также мастопатия, опухолевые поражения железы доброкачественного характера (аденома, фиброма, кисты) или злокачественные (рак молочной железы). Каждая из этих патологий требует особого внимания со стороны врачей и самой женщины, активного лечения. Разработаны и меры активной профилактики подобных болезней, которые достаточно просты и доступны каждой женщине.Молочная железа — это гормонозависимый орган, ее развитие и функционирование осуществляется под действием поступающих стимулов. Рост железы запускается изменением концентрации гормонов, а в дальнейшем, на протяжении менструального цикла выявляются определенные изменения в ее чувствительности и плотности, возможны незначительные колебания размера. Кожа в области железы, околососкового кружка и соска более тонкая и нежная, растяжимая. В зоне сосков сосредоточены рецепторы, которые играют важную роль при половой близости. Раздражение этих областей усиливает возбуждение, женщина получает удовольствие от соития.В период лактации раздражение кожи груди и сосков посылает стимулы в мозг на производство грудного молока, поддерживая достаточную его выработку. За счет увеличения объема железы и растяжимости кожи в период кормления грудью возможно достаточно выраженное увеличение размеров груди. Но и возрастные изменения затрагивают кожу и ткани железы одними их первых, поэтому чтобы сохранить красоту и здоровье железы, за ней нужен полноценный уход.Грудь готовится к процессу лактации заранее, еще с начала беременности. Под действием гормональных стимулов жировая ткань в области железы заменяется железистой, дольки окончательно совершенствуются и развиваются, грудь постепенно увеличивается в размерах, темнеет область ореолы и соска, повышается их чувствительность. Это предопределяет возможные патологии при лактации. Прежде всего, в первые дни прикладывания крохи к груди, особенно если малыш захватывает только сосок, без большей части околососкового кружка, возникают натертости и трещины. Эти повреждения болезненны, и могут стать входными воротами для проникновения микробной инфекции с кожи вглубь железы. Это формирует мастит — воспалительный процесс в тканях железы, приводящий без лечения к образованию абсцессов. Ему способствуют застои молока — лактостазы и нагрубание груди в первые дни, пока лактация только устанавливается. Профилактика подобных проблем — это правильные прикладывания, частое и длительное кормление без ограничений, в том числе и ночью, а также подбор удобного белья, не сдавливающего грудь.В области молочной железы нередки опухолевые образования доброкачественного и ракового происхождения. Для профилактики подобного и своевременного выявления начальных стадий процесса существует методика самообследования груди. Оно проводится регулярно, начиная с самого молодого возраста, с момента, когда начались месячные. Важно обращать внимание на строение груди и наличие выделений из сосков. Выделения допустимы в период беременности, по мере перестроения груди на лактацию, а затем во время кормления грудью. После сворачивания лактации незначительные выделения допустимы на протяжении 3-4 месяцев, пока гормональный обмен не придет к исходному состоянию. Любые выделения вне этих периодов, особенно кровянистые или гнойные, обильные и пачкающие белье — это повод для немедленного обращения к врачу. Не менее важно прощупывание ткани груди и осмотр кожи. Появление на поверхности эрозий или красноты, бугристости или уплотнений железы — это повод для обследования. Грудь прощупывают лежа и стоя, с опущенной и поднятой рукой.Сегодня ведется активная работа по профилактике рака молочной железы и других патологий. Разработана целая система мероприятий, вовлекающая в процесс женщин с раннего возраста — от 25 лет. Подобная профилактика проста и не требует от женщины больших затрат — посещение гинеколога и маммолога раз в полгода, а при наличии жалоб проведение УЗИ железы и маммографии (рентгенологический метод обследования).Для женщин младше 40 лет скрининговым исследованием, позволяющим определить опасные уплотнения и новообразования в груди, является ультразвуковое сканирование. После 40 лет проводится профилактика рака за счет прохождения в рамках диспансеризации маммографии.Важна защита груди от внешних негативных факторов — профилактика облучений, травм, избыточного давления. Ткань железы очень чувствительна к подобных влияниям.