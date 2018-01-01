Правда и домыслы об антибиотиках

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Одни люди тянут до последнего, а другие начинают пить антибиотики при первых признаках заболевания. Одни предпочитают принимать один и тот же препарат, а другие стараются как можно чаще менять антибактериальную терапию. Эти лекарства, подавляющие рост бактерий, породили о себе немало мифов и домыслов, которые MedAboutMe берется развенчать.Со времени появления первого антибиотика, которым являлся пенициллин, прошло уже 90 лет, и с тех пор группа препаратов с антибактериальным действием существенно расширилась. Появились макролиды, тетрациклины, аминогликозиды, линкозамиды и другие, применяемые при самых разных заболеваниях — бактериальных инфекциях органов дыхания, заболеваниях мочевыделительной системы и желудочно-кишечного тракта, болезнях ЛОР-органов и т. д. Все они имеют массу побочных эффектов, которые перечеркиваются одним главным достоинством — они спасают жизни больных.Нередко бывает так, что при первых признаках простуды или гриппа человек начинает прием антибиотиков, желая заглушить болезнь на корню и не дать ей разыграться. Но необходимо понимать, что грипп и ОРВИ вызывают не бактерии, а вирусы, против которых антибактериальная терапия абсолютно неэффективна. Их прием целесообразен только в случае присоединения бактериальной инфекции. Поэтому не стоит спешить с приемом данных лекарственных средств. Все, чего можно добиться таким путем — это развития устойчивости возбудителя болезни к препарату и появлению соответствующих побочных эффектов.Кстати, именно такие необдуманные действия со стороны больных врачи сегодня называют одной из главных причин, по которым мир лихорадят все новые и новые штаммы бактерий. Привычные лекарства, подавляющие рост бактериальных микроорганизмов, от них не помогают, так как большинство патогенов уже давно к ним «привыкли». В результате круг используемых для лечения заболеваний традиционных средств с каждым днем сужается, а случаи смертности от обычной простуды или гриппа растут. Чаще всего их жертвами становятся люди, которые привыкли лечиться антибиотиками бесконтрольно, принимая их при первом же недомогании.Так нередко рассуждают нежелающие травить себя всякой «химией». Если криз прошел, наступило заметное облегчение, то и смысла продолжать убивать полезную микрофлору нет. Это в корне неверно. Начав курс лечения, прерывать его ни в коем случае нельзя, так как практически со 100%-ной вероятностью недуг вернется снова, а вместе с ним и все сопутствующие симптомы. В результате придется снова начинать антибактериальную терапию, но уже другим препаратом, потому как к этому бактерии развили устойчивость. В результате больной делает хуже только самому себе. Вместо 5—7 дней беспрерывного приема одного средства, он пьет одни лекарства 3—4 дня и 7 дней и более — другие.Именно по этой причине не стоит всегда лечиться одним и тем же препаратом. На приеме врачу обязательно нужно сказать, когда последний раз осуществлялся прием антибиотиков и какие именно они были. Если с этого момента прошло меньше 3-х месяцев, то целесообразнее назначить препарат из другой группы. В любом случае решение должен принимать только врач, ведь пациент не обладает всеми необходимыми знаниями об активности действующего вещества в отношении тех или иных бактерий. Кроме того, врач назначает дозу и кратность приема, следит за положительной динамикой и всегда может скорректировать возникающие побочные эффекты.На всасываемость препарата в кишечнике и его эффективность оказывают влияние самые разные факторы. Большая часть антибиотиков зависит от приема пищи — их рекомендует принимать за час до или через час после трапезы. Кроме того, сам характер пищи способен снизить или усилить действие антибактериальной терапии. Так, при лечении не рекомендуется пить молоко, так как входящий в его состав кальций блокирует поглощение действующих веществ. Несовместимы с антибактериальной терапией и кислые продукты и напитки — фрукты, соки, газировка, а также уксус. В любом случае нужно внимательно читать инструкцию и обращать внимание на указания относительно совместимости с теми или иными продуктами и пищей в целом.Еще более нежелательно сочетать прием таких лекарств с алкоголем. Спиртосодержащие напитки не только существенно снижают эффективность лечения, но и способны приводить к развитию самых разных побочных эффектов — тошноты, рвоты, судорог, одышки и даже смерти. Но даже если этого не произойдет, алкоголь обеспечит повышенную нагрузку на печень и весь организм в целом, создавая дополнительные препятствия для выздоровления.А вот это отчасти правда. Хотя антибиотики и призваны убивать или тормозить размножение определенных микроорганизмов, в своей «работе» они затрагивают и полезную микрофлору, нарушая ее баланс. Но это как раз тот случай, когда потенциальный риск умереть от полученной инфекции существенно превышает риск развития дисбактериоза и других подобных нежелательных последствий. К тому же с этой проблемой легко справиться, если дополнительно принимать препараты с лакто- и бифидобактериями, а большинство врачей сходится во мнении, что их с успехом способны заменить старые добрые кисломолочные продукты — кефир, ряженка или йогурт.Дженерики — это лекарственные препараты-аналоги, продающиеся под другим названием, но созданные на основе одного и того же действующего вещества. Понятно, что люди охотнее покупают именно их, потому как эффект от приема тот же, а цена ниже. Однако, в ходе многочисленных экспериментов и сравнительных анализов было обнаружено, что в дженериках превышен рекомендованный лимит посторонних примесей, а эффективность ниже, чем у оригинальных препаратов. При изменении фармацевтических свойств препарата-дженерика снижается и его биодоступность, что приводит к уменьшению специфической антибактериальной активности, а вместе с ней и к ослаблению лечебного действия.Поэтому лучше выбирать для купирования болезни оригинальные лекарственные средства и не экономить на своем здоровье. К тому же наибольшее количество подделок среди лекарственных препаратов — это антибиотики. По данным Всемирной организации здравоохранения, 42% всех антибиотиков на рынке поддельные и большая их часть относится именно к дженерикам. Но как бы то ни было, решение о приеме того или иного препарата необходимо принимать вместе со своим лечащим врачом. Антибактериальные лекарства — это не безобидная аскорбиновая кислота. Их терапию должен назначать и контролировать только врач.