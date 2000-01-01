Вероятность победить рак груди зависит от мышечной массы?

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Шансы женщины на победу над раком груди зависят от ее мышечной массы: чем больше у женщины мышц, тем выше вероятность того, что она сможет излечиться. К такому неожиданному выводу пришли американские ученые в рамках исследования, опубликованного в журнале JAMA Oncology.Когда люди плохо себя чувствуют, они часто начинают худеть, и большая часть потерянного веса приходится именно на мышцы. Мышечная масса также уменьшается по мере старения. Теперь ученым удалось доказать, что маленькая мышечная масса может влиять на исход хронических болезней, включая рак.Предыдущие исследования по поводу жертв рака груди и мышечной массы проводились на женщинах с более запущенными опухолями. Теперь же внимание ученых было сосредоточено на более молодых женщин с менее развитым раком. Оказалось, что даже в этой группе, чем меньше была мышечная масса, тем хуже были шансы на выживание.В исследовании приняли участие 3241 женщина, которым диагноз рак груди на второй и третьей стадии поставили в период с января 2000 по декабрь 2013. Наблюдения продемонстрировали, что повышенная мышечная масса увеличивала вероятность выживания женщин вне зависимости от стадий рака и возраста. А недостаточная мышечная масса, с другой стороны, увеличивала риск смерти также вне зависимости от возраста и запущенности болезни.Пока нет однозначного ответа на вопрос о том, как и почему мышечная масса помогает побеждать болезнь. Но не исключено, что это связано как раз с тем, как рак влияет на мышечную ткань. Кроме того, связанные с опухолями воспаления могут способствовать уменьшению объема мышц и увеличению уровня жира в организме.