Менопауза может привести к шизофрении

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые из США заявили, что из-за менопаузы у женщин может развиться шизофрения. Эксперты провели исследования показателей женского здоровья и пришли к выводу, что изменения в период менопаузы могут отразиться на психическом состоянии. Более того, снижение выработки женских гормонов может спровоцировать шизофрению.В частности, согласно озвученным данным, защитное действие против психологических симптомов у женщин оказывает гормон эстроген. Нехватка данного гормона снижает модулирующий эффект на нервную систему, а в конечном итоге может привести к шизофрении и другим психическим заболеваниям. В особую группу риска входят дамы, анамнез которых осложнен такими факторами как неправильный образ жизни и постоянные стрессы, сообщает Vistanews.Именно поэтому использование эстрогена в качестве ключевого компонента заместительной гормональной терапии помогает избавить женщин от неприятных проявлений периода менопаузы, включая изменения психики.