Менопауза может привести к шизофрении
В частности, согласно озвученным данным, защитное действие против психологических симптомов у женщин оказывает гормон эстроген. Нехватка данного гормона снижает модулирующий эффект на нервную систему, а в конечном итоге может привести к шизофрении и другим психическим заболеваниям. В особую группу риска входят дамы, анамнез которых осложнен такими факторами как неправильный образ жизни и постоянные стрессы, сообщает Vistanews.
Именно поэтому использование эстрогена в качестве ключевого компонента заместительной гормональной терапии помогает избавить женщин от неприятных проявлений периода менопаузы, включая изменения психики.
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