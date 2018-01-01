Ученые рассказали, сколько пластика мы съедаем вместе с пищей

Специалисты из университета Хериот Ватта в Эдинбурге (Шотландия) подсчитали количество пластиковых частиц, которые люди ежедневно потребляют вместе с пищей. Оказывается, в организм вместе с продуктами питания попадает немало пластика.Эксперимент, на основании которого ученые сделали подобное заключение, состоял в следующем. В разных домах, где живут семьи, исследователи установили чашки Петри с пылевыми ловушками. Чашки находились на обеденных столах, рядом с тарелками. Результат шокировал самих ученых.За время 20-минутной трапезы в чашки Петри попадали, в среднем, по 14 кусочков пластика. Пластик попадает в воздух от окружающих предметов и от пластиковой упаковки, в которой хранилась пища. Другие источники пластиковых волокон — бытовые приборы, ткань, мебель и другие окружающие предметы. И все это оседает в тарелках, из которых едят люди.По подсчетам шотландских ученых, в год человек съедает до 68-70 тысяч пластиковых волокон, причем только если он ест. Домохозяйки, занимающиеся приготовлением еды, потребляют больше 200-210 тысяч волокон пластика. Аналогична и ситуация с водой из пластиковых бутылок, даже если это пищевой пластик, в котором хранится бутилированная вода.