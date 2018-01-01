Как перестать храпеть

Храп — распространенный специфический процесс, сопровождающий дыхание во время сна очень многих людей. Дребезжащий звук, возникающий в момент вибрации мягких тканей гортани и глотки, мешает отдыхать окружающим и самому человеку, страдающему храпом. Но в мире уже существует немало способов борьбы с этим физиологическим явлением.В чем опасность храпаОтечественные медики отмечают устойчивую связь храпа и развитие сердечных патологий, ведущих к возникновению инфарктов, инсультов и ишемической болезни сердца. Происходит это в силу того, что во время сна у храпящего человека постоянно сбивается дыхание, его организм недостаточно получает кислорода и это влияет на сердечно-сосудистую систему. Между тем, храп обычно сопровождает сон пожилых людей, мужчин и женщин, имеющих лишний вес и страдающих эндокринными заболеваниями. Храпу часто подвержены беременные женщины, люди, принимающие снотворные препараты, транквилизаторы, миорелаксанты, злоупотребляющие алкоголем и/или табакозависимые. Также он может возникать у больных, страдающих острыми и хроническими респираторными заболеваниями, воспалением ноздрей, увеличением аденоидов и возникновением носовых полипов. Такие аномалии строения дыхательных путей, как удлиненный небный язычок и искривление носовой перегородки тоже часто являются причинами храпа, а это в свою очередь, может привести к развитию болезней сердца. Чтобы этого не случилось, многие ученые мира разработали различные способы борьбы с храпом.Японские методыДоктор Такенсуке Икемацу из японского города Нода был одним из первых, кто детально и долго изучал природу храпа. Он вел свои исследования с 1952 по 1991 год и создал несколько способов борьбы с этим явлением. Прежде всего он определил, что сужение верхних дыхательных путей является первой причиной возникновения неприятных звуковых вибраций во время сна. Он предложил кардинальный метод — иссечение лишних тканей, и в результате того, что послеоперационные рубцы невольно подтягивают слизистую, избавил немало сограждан от этой проблемы. Но наряду с этим он также определил, что во время быстрой фазы сна даже у людей, не имеющих патологий в глотке, тоже уменьшается тонус мышц в мягких тканях и это способствует храпу. Особенно если человек спит на спине. К тому же в таком положении его язык обычно западает назад и частично перекрывает верхние дыхательные пути. Чтобы этого не происходило, доктор Икемацу советовал своим пациентам спать исключительно на боку, а для этого, по его рекомендациям, производители электроники стали выпускать специальные гаджеты. Это — часы и браслеты, которые надеваются на руки и специальными датчиками улавливают звуки храпа. В этот момент гаджет генерирует небольшой электрический заряд и воздействует им на кожу спящего. В результате происходит частичное пробуждение мозга, оно приводит мышцы глотки в тонус, заставляет человека «вспомнить о назначении» и перевернуться на бок, если он оказался на спине.Американские способыДоктор Пол Саррэт, директор клиники расстройств сна при Медицинском центре Университета штата Вирджиния, также много лет занимается серьезным изучением связи между храпом и ожирением. Одной из его теорий является то, что жир, находящийся в брюшной полости, давит на диафрагму и этим сжимает трахею. Поэтому решением данной проблемы доктор Саррэт считает диету. Но тем людям, которые страдали храпом и до того, как набрали лишний вес, похудение не помогало. Для них в Медицинском центре было специально разработано внутриротовое приспособление. Оно вставляется перед сном и всю ночь обеспечивает правильное положение челюстей, увеличивая просвет ротоглотки и обеспечивая свободное дыхание. Изначально приспособление выглядело как зубная капа для спортсменов и изготавливалась индивидуально, по слепкам зубов, при участии врача-ортодонта. В дальнейшем, американские внутриротовые приборы стали более разнообразными.Бразильская гимнастикаБразильские ученые во главе с Джеральдо Лоренци-Филхо, изучая проблему храпа, разработали комплекс упражнений для рта и языка. Метод основан на челюстной гимнастике и, как уверяют бразильские врачи, не является сложным, доступен каждому, не требует финансовых затрат и медицинского вмешательства. Однако, по их же сведениям, эффективность этой гимнастики составляет не более 36% от всей группы испытуемых и помогает только на начальном этапе возникновения храпа у взрослых людей.Отечественные решенияВ России лечение храпа осуществляется или при помощи медикаментов или с использованием кардинальных средств, например таких, как радиоволновое излучение. Под местным наркозом за один сеанс за счет частичного некроза, вызываемого действием прибора, значительно уменьшается объем мягких тканей неба, что освобождает дыхательные пути. Этот метод практически не дает осложнений и не имеет противопоказаний. Уже через час пациент возвращается к привычному образу жизни и его режим питания не нарушается. Но даже один сеанс стоит весьма дорого и доступен не многим.